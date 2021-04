Twaalf nieuwe arrestaties in kader van Operatie Sky

Een nieuwe stap in het grootschalige drugsonderzoek Operatie Sky. In het drugsmilieu zijn donderdag twaalf verdachten van granaataanslagen en brandstichtingen gearresteerd.

De federale gerechtelijke politie (FGP) van Antwerpen heeft donderdag twaalf personen opgepakt in een gecoördineerde actie tegen geweld in of gelinkt aan het criminele milieu. Dat meldt het Antwerpse parket. Het gaat om verschillende onderzoeken naar aanslagen, brandstichtingen en bedreigingen.

De onderzochte feiten zijn onder meer drie granaataanslagen in Deurne en Sint-Niklaas in juni 2020, het beschieten van een woning en van een pastabar in Deurne in augustus 2020, een brandbom die naar een woning werd gegooid in Deurne in februari 2021 en het bedreigen van twee mannen die in de Antwerpse haven werken in augustus en september 2020.

Onderzoek

In totaal werden donderdagochtend 24 huiszoekingen uitgevoerd in Antwerpen, de Antwerpse districten Borgerhout en Wilrijk, en in Borsbeek, Essen, Lokeren en Wijnegem, maar ook in de gevangenissen van Antwerpen en Mechelen. Dat leidde tot de arrestatie van elf meerderjarigen en een minderjarige. De meerderjarigen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, de minderjarige bij de jeugdrechter. Er werden ook vijf cryptofoons aangetroffen.

De onderzoeken kregen volgens het parket een 'extra boost' door informatie die werd verzameld in het dossier van de berichtendienst Sky ECC. Dat onderzoek - Operatie Sky gedoopt - loopt al sinds eind 2018 en is een van de grootste politieacties ooit in ons land. Vorige maand werden 48 personen opgepakt en meer dan 1 miljoen euro in beslag genomen. Sinds de start van het onderzoek is ook al meer dan 30 ton cocaïne onderschept.