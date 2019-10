Twee Belgische IS-strijders ontsnapt uit Koerdische gevangenis

Er zijn twee Belgische IS-strijders ontsnapt uit een Koerdische gevangenis in het noorden van Syrië. Dat heeft de topman van het OCAD, Paul Van Tigchelt, woensdag gezegd in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen.

Van Tigchelt bevestigt ook de berichten dat drie Belgische vrouwen op vrije voeten zijn, nadat het kamp Ain Issa in het noorden van Syrië is vrijgegeven. Zij zijn op pad met zes kinderen. In het noordoosten van Syrië bevinden zich in totaal 84 mensen die een link hebben met ons land, bleek na afloop van de Nationale Veiligheidsraad, die woensdag bijeen is gekomen.