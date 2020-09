'Twee jaar geleden geen aanwijzingen dat politie over de schreef ging'

Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is er twee jaar geleden geen tuchtonderzoek gevoerd naar de handelingen van de politie in de zaak-Chovanec omdat op dat moment niet duidelijk was dat politiemensen over de schreef waren gegaan.

Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zegt dat hij in 2018 geen tuchtonderzoek kon starten naar de politiemensen die betrokken waren bij de dood van de Slovaak Jozef Chovanec omdat zoiets pas kan als er duidelijke aanwijzingen zijn dat politiemensen over de schreef gingen. En die aanwijzingen waren er niet.

Dat zei Jambon dinsdagochtend in de Kamer, waar hij uitleg gaf over de zaak. Ook oud-politiebaas Catherine De Bolle en haar opvolger Marc De Mesmaeker geven er tekst en uitleg.

Summier politieverslag

De kern van Jambons verdediging is dat hij tot deze zomer niet van het politiegeweld op de hoogte was, omdat het politieverslag destijds 'summier en neutraal' was en het niet vermeldde. 'De inhoud van de camerabeelden verschilt zeer sterk van het dossier dat ik 2,5 jaar geleden te zien kreeg', zei hij. 'Ik had geen enkele reden om te twijfelen aan de correctheid van het politieverslag.'

Waar zit het knipperlicht dat me had moeten alarmeren? Jan Jambon (N-VA) Vlaams minister-president

'Behalve het politieverslag had ik geen andere informatie. De ontmoeting met de ambassadeur gaf geen bijkomende informatie. Ook de informatie die toen in de pers verscheen, heeft bij niemand alarmsignalen doen afgaan', zei Jambon. 'Waar zit dan het knipperlicht dat me had moeten alarmeren?'

De commissieleden nemen evenwel geen genoegen met de uitleg van Jambon en de politietop. 'Als er een man sterft in een politiecel, is dat als alarmsignaal al niet sterk genoeg om stappen te ondernemen?', zegt Meryame Kitir (sp.a). 'Wie heeft dat politieverslag eigenlijk geschreven?', vraagt Open VLD'er Tim Vandenput zich af.

Uitzonderlijke procedure

Dat er geen tuchtonderzoek kwam, wijt Jambon aan het summiere rapport. De minister-president zegt dat zijn kabinet alleen via een uitzonderlijke procedure een tuchtzaak kon starten. Zo'n procedure vereist echter duidelijke aanwijzingen van tucht- of strafrechtelijke feiten, maar Jambon zegt dat hij die info niet had.