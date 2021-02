Tweedeverblijvers vechten reisverbod aan

De belangenvereniging van tweedeverblijvers Tweres vraagt de Raad van State om het verbod op niet-essentiële reizen te schorsen. Ze zijn niet tegen een verbod op 'ongecontroleerde toeristische reizen', maar willen zelf graag een uitzondering.

Tweres had eerder al aangekondigd het reisverbod juridisch te zullen aanvechten. De belangenvereniging vraagt de Raad van State nu om het te schorsen wegens 'uiterst dringende noodzaak'. Samen met de vereniging treden in de procedure ook vier eigenaars op die volgens Tweres de noodzaak om snel naar hun verblijf in het buitenland te moeten gaan kunnen aantonen. Drie van hen moeten dringende herstellingen uitvoeren, terwijl de vierde 'zijn droomwoning' aan zich voorbij ziet gaan omdat hij de aankoop niet kan afronden. 'De juridische actie wordt verder gesteund door ruim 500 eigenaars die recent tot de vereniging zijn toegetreden', luidt het.

Eind januari beslisten de regeringen in het Overlegcomité dat niet-essentiële reizen naar het buitenland tot 1 maart verboden zijn voor personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben. Het verbod, dat ook van toepassing is voor mensen die naar hun tweede verblijf willen, werd daarna verlengd tot 1 april.

Recht op vrij verkeer

Volgens Tweres schendt de maatregel echter het fundamentele recht op vrij verkeer in de Europese Unie. Ook de Europese Commissie uitte eerder al haar twijfels over het Belgische verbod. De belangenvereniging en de eigenaars klagen voorts 'het gebrek aan wettelijke grondslag, de ongelijke behandeling, de schending van het eigendomsrecht en het disproportionele karakter van de maatregel' aan.

Naar een tweede verblijf gaan weegt niet op het contactbudget, integendeel. Het zijn gezinsbubbels die zich van de ene naar de andere eigen woning verplaatsen. Marie Anne Coninsx Voorzitter Tweres

'Dit heeft niets te maken met toeristische uitstapjes', argumenteert de voorzitster van Tweres, Marie Anne Coninsx. 'Naar een tweede verblijf gaan weegt niet op het contactbudget, integendeel. Het zijn gezinsbubbels die zich van de ene naar de andere eigen woning verplaatsen. Het buitenverblijf ligt daarbij heel vaak op plaatsen die veel minder bevolkt zijn en minder contacten veroorzaken dan in eigen land.'

Premier Alexander De Croo (Open VLD) gaf eerder al aan dat het verbod tijdens de vergadering van het Overlegcomité vrijdag wordt geëvalueerd. De tweedeverblijvers hopen dat daar beslist wordt dat verplaatsingen naar het buitenland vanaf 1 maart niet langer verboden zijn, of dat ze op de lijst van uitzonderingen komen. 'In het gunstigste geval komt een arrest van de Raad van State te laat omdat op dat moment het reisverbod al is afgezwakt of opgeheven', aldus Coninsx.