Tweedeverblijvers willen reisverbod aanvechten

De eigenaars van een tweede verblijf zijn naar eigen zeggen niet tegen een verbod op 'ongecontroleerde toeristische reizen', maar willen voor zichzelf graag een uitzondering.

Een groep tweedeverblijvers heeft zich verenigd in de vzw Tweres. Ze hopen een uitzondering op het verbod op niet-essentiële reizen te bekomen voor eigenaars van een tweede verblijf in het buitenland.

Tweres wikt voorlopig nog zijn kansen voor de Raad van State. 'Eerst onderzoeken we nog de kans op succes en willen we zeker zijn dat er voldoende geïnteresseerden zijn om mee in de procedure voor tweedeverblijvers stappen te zetten', zegt Jos Dumortier van de vzw. Hij verwacht echter geen problemen.

Eind januari besliste de regering dat niet-essentiële reizen naar het buitenland tot 1 maart verboden zijn voor mensen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben. Dat verbod werd intussen verlengd tot 1 april.

Er zijn uitzonderingen op het verbod, met name voor een reeks reizen die wel als 'essentieel' bestempeld worden. Denk aan reizen voor het werk, reizen voor humanitaire of familiale redenen, reizen van diplomaten en ministers, reizen om zorg te dragen voor dieren of om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig.

Wie weggaat, kan niet langer het coronavirus in België verspreiden. Logischer zou het zijn om mensen te verbieden het land binnen te komen. Tweres vzw

Reizen van eigenaars naar hun tweede verblijf staan niet in die lijst, en dat wil vzw Tweres juridisch aanvechten. De vzw vindt het verbod in elk geval 'niet logisch'. 'Want wie weggaat, kan niet langer het coronavirus in België verspreiden. Het zou logischer zijn om mensen te verbieden het land binnen te komen.'

De vereniging wijst erop dat mensen met een tweede verblijf in het buitenland niet altijd van plan zijn om op korte termijn terug te keren naar België. 'Zij zoeken vaak dat verblijf op voor langere tijd en blijven bovendien niet zelden ver weg van drukke toeristische oorden. Daarom vinden die eigenaars het uitgevaardigde verbod ongerechtvaardigd en disproportioneel.'