UZ Brussel trekt aan alarmbel

Door de sterke stijging in het aantal covidpatiënten gaat het UZ Brussel weer in 'oorlogsmodus'. De voorziene capaciteit op intensieve zorgen is zo goed als ingenomen, zodat nieuwe patiënten overgeplaatst moeten worden naar Vlaamse ziekenhuizen.

Terwijl er de voorbije weken gemiddeld één covidpatiënt op intensieve zorgen van het UZ Brussel lag, is dat aantal de jongste week plots gestegen tot vijf, met daarnaast nog een jongere die intensief behandeld wordt op de kinderafdeling.

'Daarmee zitten we aan de limiet van onze voorziene capaciteit, waarbij we 15 procent van onze intensieve bedden moeten voorbehouden voor covid', zegt directeur Marc Noppen. 'Dat betekent dat we nieuwe patiënten zullen moeten transfereren naar de andere ziekenhuizen uit ons netwerk, in dit geval Aalst.'

Oorlogsmodus

In het UZ Brussel worden momenteel 28 bevestigde Covid-19 patiënten verzorgd. Dat is een verdubbeling in een week tijd. De afgelopen 24 uur werden zes nieuwe patiënten opgenomen. 'Dat maakt dat we weer in oorlogsmodus gaan', zegt Noppen. 'We maken ons klaar om de capaciteit weer op te schroeven.'

Om in tegenstelling tot in de lente de reguliere zorg niet terug te moeten schroeven, wil de federale overheidsdienst Volksgezondheid vanaf nu inzetten op een betere spreiding van het aantal covidpatiënten.

De groei komt vooral van de dichtbevolkte wijken in Brussel, maar ik vrees dat andere grootsteden als Antwerpen en Luik snel zullen volgen. Marc Noppen Directeur UZ Brussel

Noppen heeft al contact gehad met de andere universitaire ziekenhuizen om indien nodig ook patiënten elders in Vlaanderen te laten opnemen. 'De groei komt vooral van de dichtbevolkte wijken in Brussel, maar ik vrees dat andere grootsteden als Antwerpen en Luik snel zullen volgen.'

Het comité dat in de ziekenhuizen instaat voor de noodplanning inzake de coronacrisis kreeg de prognoses te zien van de wetenschappelijke virusvoorspellers die de overheid bijstaan. De voorspelling is dat de ziekenhuisopnames en ook de andere coronaparameters de komende weken steil omhoog gaan.

Overlijdens

De UZ-directeur vreest dat de snelle groei zich over een tot twee weken ook zal vertalen in een toename van het aantal overlijdens. 'We kunnen de ziekte nu wel iets beter behandelen, op het vlak van antistolling en beademing bijvoorbeeld, maar dat is geen reden om op onze lauweren te rusten.'

Noppen hekelt het contrast met de politieke boodschap die deze week gegeven is, waarbij de Nationale Veiligheidsraad afstapte van de bubbel van vijf. 'Dat had je misschien twee weken geleden kunnen doen, maar nu zijn we ingehaald door de feiten.'

'Als de premier dan twee dagen nadien zelf komt zeggen dat wellicht nieuwe maatregelen nodig zijn, welke boodschap geef je dan?', vraagt de UZ-directeur zich af.