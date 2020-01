Uber-rit in Vlaanderen? Eerst een kwartier wachten

De taxisector en de vakbonden gaven tegengas omdat de nieuwe regels op maat zouden geschreven zijn van Uber. Maar nu blijkt dat ook Uber allesbehalve tevreden is, zo meldt De Standaard. 'De Vlaamse regering heeft enorme stappen gezet om de sector te liberaliseren, maar één onderdeel van de hervorming is erg nadelig voor ons', zegt Maurits Schönfeld, general manager van Uber Benelux.

Kwartier wachten

Zo moet een passagier die via de Uber-app een rit bestelt een kwartier wachten eer de chauffeur de rit kan aanvangen. Dat geldt niet enkel voor Uber-chauffeurs, maar ook voor alle andere taxiritten die via een app, website of telefoon besteld zijn. Die regel werd in het decreet opgenomen om een onderscheid te maken tussen standplaattaxi's en straattaxi's. 'De regel is in niemands belang', zegt Schönfeld nog.