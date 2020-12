Uitspraak over schadevergoedingen Lernout & Hauspie pas over ten vroegste een jaar

Jo Lernout bij het begin van het begin van het strafproces in beroep in 2007.

De laatste burgerlijke partijen bij de zaak Lernout & Hauspie moeten nog minstens een jaar wachten op een uitspraak over een mogelijke schadevergoeding.

Het hof van beroep in Gent heeft vrijdagmorgen de burgerlijke afhandeling van de fraudezaak rond Lernout & Hauspie (L&H) in beraad genomen en het zal ten vroegste op 10 december 2021 een uitspraak doen over de mogelijke schadevergoedingen. Er blijven nog 8.000 à 9.000 burgerlijke partijen over, stelde voorzitter Philippe Janssens.

Het hof stelde de afhandeling van de schadevergoedingen al enkele keren uit. In december 2019 besliste Deminor, het Belgische advieskantoor voor gedupeerde beleggers dat in deze zaak 10.000 partijen vertegenwoordigde, de schadeclaims - opgeteld zo'n 250 miljoen euro - te laten vallen omdat de partijen niet de middelen hebben om een schadevergoeding te betalen. De zaak werd toen uitgesteld naar 5 juni, maar werd door de coronacrisis opnieuw uitgesteld.

15.000 gedupeerden Meer dan 15.000 burgerlijke partijen maakten in 2014 aanspraak op een schadevergoeding.

Fraudeschandaal

Het spraaktechnologiebedrijf ging in 2001 failliet na een fraudeschandaal, nadat het in de zomer van 2000 onregelmatigheden in de boekhouding aan het licht waren gekomen. Het hof van beroep in Gent legde op 20 september 2010 de straffen op in de fraudezaak en veroordeelde oprichters Jo Lernout en Pol Hauspie tot elk vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel.

Maar het hof van beroep kon pas in 2014, na procedures voor het Hof van Cassatie, overgaan tot de afhandeling van de burgerlijke vorderingen in de zaak. Meer dan 15.000 burgerlijke partijen maakten toen nog aanspraak op een schadevergoeding. 10.000 van hen werden vertegenwoordigd door Deminor, met een gigaclaim van 250 miljoen euro.