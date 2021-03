Uitstel van versoepelingen moet corona-opstoot neerslaan

Voor drastisch Plan B is ondanks stijgende cijfers geen politiek draagvlak

Opgeschrikt door de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen roept premier Alexander De Croo (Open VLD) vrijdag het Overlegcomité vervroegd bijeen. Normaal zouden de federale en regionale topministers zich pas eind volgende week over de epidemiologische situatie buigen. ‘De stijging was verwacht, maar komt een stuk vroeger dan gedacht’, verklaarde De Croo in de Kamer.

Een reeks aangekondigde versoepelingen voor april, het zogenaamde buitenplan, komt op de helling te staan. Het gaat onder meer over de jeugdactiviteiten zoals jongerenkampen in de paasvakantie, het toelaten van culturele activiteiten, evenementen en erediensten tot 50 personen, en het heropenen van de pretparken. De vervroegde volledige terugkeer van het derde en vierde middelbaar naar de schoolbanken werd al uitgesteld tot na de paasvakantie.

Voor het onderwijs, dat door de forse stijging van het aantal besmettingen bij jongeren een van de motoren achter de huidige opstoot lijkt te zijn, liggen ook bijkomende maatregelen op tafel. Vlaanderen koos er al voor om 10- tot 12-jarigen te verplichten een mondmasker te dragen, Brussel en Wallonië deden dat nog niet. Daarbovenop kan worden beslist om in de week van 29 maart, de week voor de paasvakantie, alle leerlingen thuis les te laten volgen.

Het Plan B omvat ingrepen in niet-essentiële winkels in drukke winkelstraten en het opschorten van alle buitenschoolse activiteiten voor jongeren.

Daarnaast buigt het Overlegcomité zich over een reeks drastischere maatregelen, het zogenaamde Plan B. Dat is een set maatregelen, uitgewerkt door virologen en andere experts, voor als de cijfers verslechteren. Dat moet helpen het extreme scenario - een harde lockdown - te vermijden.

Het Plan B omvat ingrepen in niet-essentiële winkels in drukke winkelstraten of shoppingcentra. Als de toeloop daar onvoldoende kan worden ingeperkt, moeten die winkels sluiten. Het gaat ook over het opschorten van alle buitenschoolse activiteiten voor jongeren en het vervroegen van de avondklok. In Vlaanderen en Wallonië zijn mensen nu verplicht om vanaf middernacht tot 5 uur ’s ochtends binnen te blijven, in Brussel is dat vanaf 22 uur tot 6 uur.

De set aan maatregelen is een advies, het is aan de politiek om de knoop door te hakken. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) stuurt aan op strengere regels. ‘We moeten nu verstrengen als we na de paasvakantie willen versoepelen.’ Voor strengere regels voor jongerenkampen en het uitstellen van het buitenplan lijkt een consensus in de maak. Voor het doorvoeren van het Plan B lijkt de politiek het nog te vroeg te vinden.

Dat tot voor enkele dagen alleen werd gesproken over versoepelingen en nu weer over verstrengingen heeft alles te maken met het sterk stijgende aantal besmettingen.