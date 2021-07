Unesco erkent Spa als spa-werelderfgoed

De Luikse stad Spa is zaterdag officieel erkend als Unesco-werelderfgoed. Spa is een van de tien Europese historische kuuroorden die worden opgenomen in het VN-werelderfgoed.

Het centrum van Spa, in de provincie Luik, stond tien dagen geleden nog blank als gevolg van de overvloedige regenval, net als tientallen andere gemeenten en steden in de regio. de stad Spa staat bekend om het gelijknamige. De stad staat bekend om zijn gelijknamig water, om zijn kuuroord en het racecircuit van Spa-Francorchamps.

Het Werelderfgoedcomité besliste zaterdagmiddag op een congres in het Chinese Fuzhou om Spa samen met tien andere historische kuuroorden in Europa te erkennen als werelderfgoed. De bijeenkomst van dat Comité, van 16 tot 31 juli , had eigenlijk al vorig jaar moeten plaatsvinden, maar werd verdaagd had eigenlijk vorig jaar moeten plaatsvinden maar werd verdaagd omwille van de pandemie. Naast het Belgische Spa zijn onder meer het Engelse Bath, het Franse Vichy, het Duitse Baden-Baden, de thermen van Montecatini in Italië, de Baden bei Wien in Oostenrijk en de dTsjechische badstad Karlovy Vary nu Unesco-Werelderfgoed.