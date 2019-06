Universiteiten willen meer vrouwen in topfuncties

De rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten ondertekenen het charter 'G'ender in Academia'. Het document bevat concrete actiepunten om de transitie naar gendergelijkheid in de academische wereld te versnellen.

De vijf universiteiten boekten de voorbije jaren vooruitgang op dit vlak in de verschillende personeelsgeledingen, maar als de huidige koers behouden blijft, duurt het nog minstens tot 2050 voor er sprake kan zijn van daadwerkelijk genderevenwicht onder het academisch personeel in onze universiteiten.

'Vandaag willen we ons engagement inzake gendergelijkheid vernieuwen en de uitvoering versnellen. Gender-gemengde academische teams komen vaker tot meer creatieve en innovatieve oplossingen. Het wegwerken van belemmeringen diegenderdiversiteit in de weg staan, is dan ook iets wat onze hele gemeenschap aanbelangt', zegt Herman Van Goethem, voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en rector van de Antwerpse universiteit.