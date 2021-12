Unizo hekelt verder uitstel basisbankdienst voor bedrijven

Zelfstandigenorganisatie Unizo hekelt dat de regering-De Croo de basisbandienst voor bedrijven nog langer uitstelt tot mei, ook nu de de regering daarvoor zelf is veroordeeld. 'Deze wet is voor heel wat bonafide bedrijven zo levensnoodzakelijk dat nóg verder uitstel onverantwoord zou zijn', benadrukt Unizo.

Dinsdag raakte bekend dat de Brusselse rechtbank de Belgische staat, vertegenwoordigd door minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS), heeft veroordeeld omdat de wet die een 'basisbankdienst' voor ondernemingen voorziet, maar niet wordt uitgevoerd. Op 1 mei 2021 moest de wet daarover, die dateert van 8 november 2020, van kracht worden. Zodra een bedrijf door drie banken geweigerd wordt, zou het toch een rekening kunnen afdwingen via een verzoek aan een basisbankdienstkamer, die dat wel moet aftoetsen bij de antiwitwascel. De wet is nog niet van kracht omdat de regering nalaat het uitvoeringsbesluit te publiceren.

In een reactie aan De Tijd liet minister Dermagne weten dat de wet zeker niet in voege zal treden voor 'eind april/mei'. De wet van november 2020 moet eerst nog gewijzigd worden voor een Koninklijk Besluit - dat al klaar is - de wet kan uitvoeren. ‘Het gaat om gevoelige materie. Er moeten risicobeperkende maatregelen komen rond het witwassen van geld’, verklaarde het kabinet.

De regering sprak begin dit jaar van een vertraging tot september of oktober, waarbij wij er op aandrongen om de wet toch op zijn minst nog voor de zomer juridisch afdwingbaar te maken. Maar kijk waar we vandaag staan…

Dat uitstel tot mei volgend jaar schiet in het verkeerde keelgat bij Unizo. 'Het is ongehoord dat de Belgische staat zelfs na een veroordeling geen haast maakt van de inwerkingtreding!', stelt Unizo in een persbericht samen met de bij haar aangesloten sectorfederaties AWDC (voor de diamantsector), Horeca Vlaanderen, en het Unizo Kenniscentrum voor de Dagbladhandel.

'Er zou nu, naar verluidt, pas sprake zijn van een invoering tegen april-mei dit jaar. Dat is een jaar na de initieel vooropgestelde datum', reageert Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo . 'En wie durft er nog op rekenen dat die nieuwe timing ook effectief wordt gehaald? Intussen wordt het nog altijd heel wat bonafide bedrijven quasi onmogelijk gemaakt om ordentelijk zaken te doen, bij gebrek aan een bankrekening. Deze wet is voor heel wat bonafide bedrijven dermate levensnoodzakelijk dat nóg verder uitstel onverantwoord zou zijn.'

