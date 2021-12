Unizo vreest aanslag op eenmansvennootschappen

De kmo-organisatie Unizo maakt zich zorgen over het voorbereidende denkwerk voor de fiscale hervorming. ‘De eenmansvennootschappen mogen niet de dupe worden.’

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) trekt in februari naar het parlement met een eerste blauwdruk voor de grote fiscale hervorming, die tegen het einde van de legislatuur op papier moet staan. Om het uiterst complexe en gevoelige werk voor te bereiden heeft de minister een expertenteam onder leiding van professor Fiscaal Recht Mark Delanote (UGent) aangesteld, dat in de hoogste discretie werkt.

Een finaal voorstel aan de minister is er nog altijd niet, maar de krant La Libre kon wel achterhalen welke pistes besproken worden. Een ervan heeft de alarmbellen doen afgaan bij Unizo: een meer transparante belasting van eenmansvennootschappen. In zijn extreemste vorm kan dat betekenen dat elke euro die iemand uit een vennootschap krijgt op dezelfde manier belast wordt. Vandaag wordt alleen het loon dat een houder van een vennootschap zichzelf uitkeert belast in de personenbelasting. De overige winst wordt onderworpen aan een vennootschapsbelasting van 20 of 25 procent.

Hoewel Delanote op het bericht in La Libre reageerde dat ‘bepaalde van die zogenaamde voorstellen nooit ernstig werden overwogen, laat staan beslist’, heeft Unizo aanwijzingen dat wel degelijk over de eenmansvennootschappen wordt gesproken in regeringskringen. Ook door De Tijd geraadpleegde bronnen melden dat de strijd tegen de 'vervennootschappelijking' een belangrijk luik van de hervormingsplannen wordt. Dat is het fenomeen waarbij ondernemers hun activiteiten louter om fiscale redenen in een managementvennootschap onderbrengen en zichzelf het laagst mogelijke loon uitkeren.

Meer dan multinationals

‘Wij wensen te weerleggen dat een eenmansvennootschap alleen om fiscale redenen wordt opgericht’, zegt Unizo-topman Danny Van Assche. ‘Ondernemers doen dat in de eerste plaats om hun privaat vermogen te beschermen tegen schuldeisers. Daarnaast betwisten wij dat er geen eerlijke fiscale bijdrage is. Sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting ondergaat de eerste 45.000 euro winst van het bedrijf hetzelfde lot als loon. Dividenden worden uitgekeerd aan 30 procent roerende voorheffing en reserves aan 15 procent. In het beste geval is de fiscale druk op een eenmansvennootschap 32 procent, in het slechtste geval 47,5 procent. Dat is minder dan gewoon loon, maar een ondernemer neemt dan ook grote risico's. Maar het is vooral aanzienlijk meer dan de wereldwijde minimumbelasting van 15 procent die multinationals nu opgelegd krijgen. Eenmanszaken viseren geeft een verkeerd signaal.’

Unizo beroept zich op cijfers over de oprichting van bedrijven om te staven dat de 'vervennootschappelijking' niet toeneemt. ‘In de periode 2010-2020 bedroeg het gemiddelde aandeel van de eenmanszaken (zelfstandigen zonder vennootschap, red.) en de vennootschappen in de populatie van de nieuw opgerichte ondernemingen in België respectievelijk 59,4 en 40,6 procent. Die verhouding blijft over de beschouwde periode relatief stabiel. Er is met andere woorden geen aanleiding om de vennootschappen te viseren als een van de mogelijke financiers van de belastinghervorming’, aldus Van Assche.