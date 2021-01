VAB verliest miljoenenzaak tegen fiscus over pechverhelpers

De mobiliteitsclub VAB heeft van het Antwerpse hof van beroep ongelijk gekregen in een belastingzaak van meer dan 7,5 miljoen euro. Die gaat over het inzetten van wegenwachters als ploegen.

De grootste mobiliteitsclub van Vlaanderen betaalt zijn wegenwachters al jaren onder het regime van de ploegenarbeid. De VAB moet de bedrijfsvoorheffing op de ploegentoeslag die zijn wegenwachters krijgen daardoor niet doorstorten. Hij kan zo al jaren miljoenen euro's aan belastingen uitsparen. Volgens de fiscus maakt de VAB onterecht gebruik van het regime van de ploegenarbeid, ook al werken zijn wegenwachters in ploegen die hun opdrachten krijgen vanuit de hoofdzetel in Zwijndrecht.

Voor de VAB, een onderdeel van KBC, staat meer dan 7,5 miljoen euro op het spel van 2012 tot 2019, staat te lezen in zijn laatste jaarrekening. De VAB had de miljoenen al doorgestort in afwachting dat het Antwerpse hof van beroep zou beslissen wie gelijk heeft.

Het Antwerpse hof heeft dinsdag in het voordeel van de fiscus geoordeeld, vernam De Tijd. Het hof stelt vast dat de VAB twee opeenvolgende ploegen inzet, maar dat de omvang van hun werk op ploegniveau niet vergelijkbaar is. De ene ploeg verricht meer dan 3.200 bewegingen, zoals reparaties of het verslepen van wagens, tegenover meer dan 5.500 bij de andere ploeg. 'Omdat de omvang van het werk van de opeenvolgende ploegen niet vergelijkbaar is, oordeelt het hof dat niet voldaan is aan de voorwaarden om van het gunstregime te genieten.'