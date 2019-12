VBO: 'Liever een interim-regering dan blijven aanmodderen'

Pieter Timmermans, de CEO van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), waarschuwt dat onze economie de politieke storm kan missen als kiespijn. 'Het is hoog tijd voor gezond verstand en om te stoppen met debatteren over welke kleuren niet samen in een regering kunnen.'

Na zijn zesmaandelijkse enquête bij zijn bedrijven trekt het VBO aan de alarmbel. 'De Belgische conjunctuur heeft een klap gekregen', zei Timmermans donderdag. 'De helft van de bedrijven zag de activiteit de voorbije zes maanden verslechteren en 41 procent verwacht ook de komende zes maanden een nieuwe verslechtering.'

Een coalition of the willing, eventueel aangevuld met experts. Liever dat dan te blijven aanmodderen. Pieter Timmermans Topman VBO

De oorzaken zijn niet ver te zoeken. De handelsoorlogen beginnen te wegen op de internationale handelsstromen, wat nefast is voor onze exporteconomie. Daar komt de onzekerheid in eigen land bij, vooral die over het uitblijven van een regering en het ontsporen van het begrotingstekort. Het begrotingssaldo is in een jaar tijd gezakt van een evenwicht naar een tekort van 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Het VBO ziet de Belgische economie volgend jaar 0,75 procent à 1 procent groeien, een vertraging tegenover de 1,3 procent groei van dit jaar.

'Speeltijd is voorbij'

Geen reden tot paniek, erkent Timmermans. 'Maar nog maanden bakkeleien over waarom het niet gaat een regering te vormen kost ons jobs en zal in 2024, 2025 tot een black-out leiden.' De CEO vraagt de politici te stoppen met debatteren over de kleur van de regering.

Vertrek van een wit blad en focus op de essentie, schrijf geen regeerakkoord van 300 bladzijden. En maak geen beloftes die je niet kan nakomen. Pieter Timmermans Topman VBO

'De speeltijd is voorbij, het is hoog tijd om te focussen op de werkgelegenheid, de pensioenen, het klimaat, de energiemix en de beheersovereenkomst van de NMBS. Vertrek van een wit blad en focus op de essentie, schrijf geen regeerakkoord van 300 bladzijden. En maak geen beloftes die je niet kan nakomen. Underpromising en overachieving moet het adagio zijn.'