VBO-voorzitter: ‘Ik ben geschrokken van het immobilisme'...

Bernard Gilliot, afzwaaiend voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen, vindt dat de regering-Michel amper resultaten boekte qua energie en mobiliteit. ‘De grote partijen moeten nu een regering vormen.’

Midden volgende maand zwaait Bernard Gilliot af als voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), de grootste werkgeversorganisatie van het land. Toen de nummer twee van het internationale ingenieursbureau Tractebel drie jaar geleden aantrad, schoof hij de sociale vrede, het ontwarren van de mobiliteitsknoop en een ambitieus energiebeleid als zijn prioriteiten naar voren.

De overheid aanzetten tot een ambitieuzer mobiliteits- en energiebeleid bleek moeilijk. De sociale vrede heeft Gilliot, die ook voorzitter is van de Groep van Tien waarin de sociale partners overleggen, met het loonakkoord verwezenlijkt. ‘Het sociaal overleg gaat soms moeizaam, maar het werkt wel nog altijd’, zegt hij.

Vindt u dat? Collega’s Karel Van Eetvelt en Bart Buysse spraken bij hun afscheid hun teleurstelling over het overleg uit.

Bernard Gilliot: ‘Met het loonakkoord hebben we bewezen dat we nog altijd beslissingen kunnen nemen. Maar het is inderdaad frustrerend dat we over veel zaken geen compromissen hebben kunnen sluiten. Denk aan heldere regels voor e-commerce of over meer flexibiliteit.’

Kort Bernard Gilliot werd in 2017 voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Hij is de nummer twee van het internationale ingenieursbedrijf Tractebel. Midden februari wordt hij opgevolgd door Bart De Smet, de topman van de verzekeraar Ageas.

‘De vakbonden konden de afgelopen dertig jaar altijd wel naar een minister van een bevriende zuil lopen die hen tegemoet wilde komen. Onder de vorige regering was dat niet het geval en waren de bonden minder geneigd akkoorden te sluiten. De verantwoordelijkheid ligt deels bij de regering, die voor de hervorming van de pensioenen niet eerst met de soci-ale partners heeft gepraat. Veel pensioenhervormingen zijn daardoor vastgelopen.’

Het ontwarren van de mobiliteitsknoop was een andere prioriteit van u. Met het resultaat kunt u moeilijk tevreden zijn.

Gilliot: (zucht) ‘Ik doe ’s ochtends anderhalf uur over de 25 kilometer naar het VBO. Iedereen beseft dat we meer moeten investeren in het openbaar vervoer, maar het gebeurt veel te weinig. Dat komt deels doordat het blijkbaar heel moeilijk is met de deelstaten en de federale overheid tot één gecoördineerd beleid te komen. Iedereen kan het spel blokkeren.’

Niet alleen het mobiliteitsbeleid botst op de grenzen van België. Dat geldt ook voor het energiebeleid.

Gilliot: ‘Ik betwijfel of dat veel met de regionalisering van de bevoegdheden heeft te maken. Ik stel eerder vast dat de politici gewoon geen beslissingen nemen. In 2003 heeft de paars-groene regering beslist dat de kerncentrales tegen 2025 dicht moeten, intussen is dat 2030. We zijn daar bijna, maar er is niks gebeurd. Wat gaan we doen? Ze sluiten? En zo de bevoorradingszekerheid in het gedrang brengen? En wat met de CO2-uitstoot? Gascentrales bouwen? Die zijn niet zo vervuilend als steenkoolcentrales, maar stoten wel nog de helft van de CO2 van zulke centrales uit. Het is een halve oplossing, en dan nog zeggen mensen dat ze tegen kern- én gascentrales zijn. Maar wat is het alternatief?’

Niets doen, waardoor de kerncentrales wel moeten blijven draaien?

Gilliot: ‘Dat zal dan de oplossing zijn. Is dat politieke verantwoordelijkheid opnemen? Nee toch?’

Over het non-beleid op het vlak van energie en mobiliteit en het oplopende begrotingstekort is in ondernemingskringen veel teleurstelling over de regering-Michel. Terecht?

Gilliot: ‘De regering-Michel heeft enkele ambities kunnen waarmaken. Door de taxshift betalen bedrijven minder socialezekerheidsbijdragen en de vennootschapsbelasting is gedaald. Onze bedrijven zijn competitiever, wat een grote impact heeft op onze exportbedrijven. Daardoor zijn er heel wat jobs bijgekomen. Maar qua mobiliteit en de klimaatmaat-regelen zijn weinig resultaten geboekt. Ik ben geschrokken van het immobilisme op die domeinen.’

Hoe valt dat immobilisme te bestrijden?