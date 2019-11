VRT zet samenwerking met architecten stop wegens te dure nieuwbouw

De offertes van de aannemers bedroegen allemaal minstens 186 miljoen euro, terwijl de VRT 150 miljoen euro had uitgetrokken.

De VRT zet met onmiddellijke ingang de samenwerking stop met de tijdelijke vereniging van architecten en ingenieurs voor zijn nieuwe gebouw. Dat heeft de raad van bestuur beslist na een voorstel van de directie. Er komt een nieuw ontwerp, maar over de timing kon de woordvoerder maandag niets kwijt.

Het huidige ontwerp is van de tijdelijke vereniging Robbrecht & Daem + Dierendonckblancke architects + Arup UK + VK group. De VRT zegt maandag dat ze het contract met die vereniging heeft verbroken, omdat ze haar vertrouwen heeft verloren dat het bouwproject, met alle afgesproken functionaliteiten, binnen budget kan worden gerealiseerd. De directie noemt de budgetoverschrijding 'onaanvaardbaar'. 'Dit budget steunt op zelf-financiering via de verkoop van de gronden en de efficiëntiewinst door een kleiner en zuiniger gebouw neer te zetten. De VRT houdt zich aan de afspraken die met de Vlaamse regering zijn gemaakt', klinkt het.

Clash

De VRT besloot in 2012 het stokoude gebouw op de site aan de Reyerslaan in Schaarbeek te vervangen door een nieuwbouw. Het plan is om de Reyerssite om te toveren in een mediapark, met ook woningen en groen. Bij een ontwerpwedstrijd in 2015 kwam het huidige team architecten als winnaar uit de bus. Vorig jaar maakten ze het definitieve ontwerp bekend.

In een bericht van De Tijd van enkele weken geleden lekte uit dat diezelfde zomer een clash ontstond tussen de VRT-top en het architectenteam over de oplopende kosten. De offertes van aannemers bedroegen allemaal minstens 186 miljoen euro, fors meer dan de 150 miljoen euro waarin de VRT had voorzien. De openbare omroep wou dat het project werd aangepast, wat tot onenigheid met de architecten leidde. De heisa veroorzaakte vertraging: deze zomer gaf de VRT mee dat een verhuis pas voor 2024 zou zijn, in plaats van voor 2021, zoals gepland.

Nieuw ontwerp

Nu is beslist om de samenwerking stop te zetten en voor een nieuw ontwerp te kiezen. De VRT start daarvoor een nieuwe procedure op. Wat de gevolgen voor de timing zijn, kon de woordvoerder niet zeggen. De VRT zegt wel 'extra voorbereid te zijn'. 'In het traject hebben we kennis en inzichten opgebouwd over hoe de VRT in de toekomst media zal maken. Die vormen een sterke basis voor een nieuw ontwerp, binnen de budgettaire contouren', luidt het.