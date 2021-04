VS geven groen licht voor hervatting vaccinatie met Johnson & Johnson

De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten hebben vrijdag aanbevolen de inenting met het vaccin van Johnson & Johnson in de Verenigde Staten te hervatten. Die was sinds 13 april opgeschort na zeldzame gevallen van trombose.

'Het gebruik van het COVID-19-vaccin van Janssen moet in de Verenigde Staten worden hervat.' Dat concludeerde het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en het Amerikaanse voedsel- en geneesmiddelenagentschap (FDA) vrijdag in een gezamenlijke verklaring.