VS voeren druk op België op om F-35-gevechtsvliegtuig te kopen

De ambassadeur van de Verenigde Staten in België, Ronald Gidwitz, waarschuwt dat het bod om de verouderende F-16-gevechtsvliegtuigen te vervangen door F-35's van de groep Lockheed Martin niet tot in het oneindige ongewijzigd geldig blijft. Het bod loopt af op 14 oktober , de datum van de gemeenteraadsverkiezingen.

'Het huidige plan is dat we wachten tot 14 oktober en dat de Belgische regering de juiste beslissing neemt', zegt Gidwitz in een interview aan de VRT-nieuwsredactie en aan persagentschap Belga.