VS waarschuwt België voor Huawei

De Amerikaanse overheid waarschuwt België dat het gevaarlijk is om voor supersnel 5G-internet in zee te gaan met het Chinese ZTE of Huawei.

De Verenigde Staten hebben België gewaarschuwd dat het gevaarlijk is om Chinese bedrijven als ZTE of Huawei een grote rol te laten spelen in 5G-netwerken. Dat meldt Reuters woensdag en wordt bevestigd door de federale regering.

Federaal minister van Telecom Philippe De Backer (Open VLD) zegt dat zijn administratie deze week contact had met de Amerikaanse overheid over cybersecurity, de rol van Chinese bedrijven en supersnel 5G-internet. Zelf ziet hij volgende week de Amerikaanse ambassadeur in Brussel hierover.

Te vroeg

Volgens De Backer is het te vroeg om te beslissen of België de zorgen van de Amerikanen over cybersecurity deelt. ‘We zijn nog bezig info aan het inwinnen om een onderbouwde beslissing te kunnen nemen. We spreken hierover ook met andere regeringen in Europa. Het zou sowieso goed zijn hierover een eensgezind Europees standpunt in te nemen. Dat zou de zaken duidelijker maken.’