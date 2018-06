VSOA: ‘Laat gedetineerden klusjes doen buiten gevangenis'

De politievakbond VSOA wil dat gevangenen meer klusjes of gemeenshapsdienst kunnen doen. Dat moet ook een positief effect hebben op hun integratie na het uitzitten van hun gevangenisstraf.

Laat gevangenen, naar Amerikaans voorbeeld, overdag een gemeenschapsdienst doen. Dat voorstel lanceert vakbond VSOA Politie in Het Nieuwsblad op Zondag.

Nu al zijn er jobs om de gevangenisroutine te doorbreken. Enerzijds taken in de gevangenis zelf, anderzijds jobs in opdracht van bedrijven, zoals dozen plooien.