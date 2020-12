Vaccinatiecampagne begint mogelijk vroeger dan 5 januari

De taskforce voor de vaccins bekijkt of de Belgische vaccinatiecampagne tegen Covid-19 vroeger dan begin januari kan beginnen. Mogelijk keurt het Europees Geneesmiddelenagentschap het Pfizer/BioNTech-vaccin sneller dan voorzien goed.

Het begin van de Belgische vaccinatiecampagne is tot nog toe voorzien voor 5 januari, op voorwaarde dat een Europees goedgekeurd vaccin beschikbaar is. Het Europees Geneesmiddelenagentschap zou zich normaal pas tegen 29 december uitspreken over de goedkeuring voor het coronavaccin van Pfizer/BioNTech, maar liet dinsdag weten dat het die vergadering vervroegt naar 21 december.

Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen kondigde daarop aan dat de eerste Europeanen wellicht nog voor eind dit jaar gevaccineerd worden.

Mogelijk heeft dat ook een impact op de voorziene startdatum in België, al is dat nog niet zeker. De taskforce onder leiding van dokter Dirk Ramaekers, officieel de Taskforce operationalisering Covid-19-vaccinatiestrategie, bekijkt op vraag van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) of het Europese nieuws een versnelling kan betekenen.

We bekijken vanuit de taskforce of we eventueel vroeger kunnen leveren aan de hubs en de woonzorgcentra die daar klaar voor zijn. Woordvoerster coronacommissaris Pedro Facon