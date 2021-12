Vaccinatiecentra prikken niet door tussen Kerst en Nieuw

Verschillende vaccinatiecentra lassen een rustpauze in tijdens de eindejaarsperiode. 'Wie voor een prik wordt uitgenodigd tijdens de feestdagen is toch wat minder geneigd om net dan naar de centra te komen.'

'We willen opschalen zodat tegen eind februari zo veel mogelijk Vlamingen een herhalingsprik hebben gekregen.' Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) mikt erop de boostercampagne sneller af te ronden dan gepland. De deadline was geprikt op eind april, maar het doel is nu iedereen tegen februari uit te nodigen, om vroeg in maart klaar te zijn.

De verschillende vaccinatiecentra in ons land zijn volop bezig met het toedienen van de zogenaamde boosterprik. De bedoeling is dat tegen eind februari zo veel mogelijk Vlamingen een derde prik hebben gekregen.

Onze vaccinatiecentra zijn binnenkort een jaar bezig. Ze draaien op vrijwilligers en op zorgprofessionals en in verschillende centra heeft men nu beslist om hen even wat rust te gunnen.

In de eindejaarsperiode gaat de riem er evenwel tijdelijk af, zegt Dirk Ramaekers van de Taskforce Vaccinatie. Verschillende vaccinatiecentra lassen een rustpauze in tussen Kerst en Nieuw. 'Onze vaccinatiecentra zijn binnenkort een jaar bezig. Ze draaien op vrijwilligers en op zorgprofessionals en in verschillende centra heeft men nu beslist om hen even wat rust te gunnen. We moeten daar respect voor hebben. Ik ben er zeker van dat ze dat ervoor of erna zeker zullen goedmaken', zegt Ramaekers.