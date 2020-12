Vaccinaties in Europese Unie starten op 27 december

'Dit is het moment van Europa. De vaccinatie start op 27, 28 en 29 december in de hele Europese Unie. We beschermen samen onze burgers', tweette von der Leyen.

Woensdag al had ze in het Europees Parlement de lidstaten opgeroepen om hun vaccinatiecampagnes op dezelfde dag te lanceren. Von der Leyen deed dat nadat was bekend geraakt dat het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) allicht al op 21 december het coronavaccin van het Amerikaanse-Duitse duo Pfizer-BioNTech zal goedkeuren. Daarvoor was nog sprake van 29 december.