Vaccineren van kinderen moet scholen helpen openhouden

Het is dat de lagere scholen volgende week dicht zijn, want anders zou de vraag of ouders hun jonge kinderen laten vaccineren tegen het coronavirus er gespreksonderwerp nummer één zijn. De federale en regionale ministers zetten normaal maandag het licht op groen voor het inenten van de 5- tot 11-jarigen. De experts van de Hoge Gezondheidsraad gaven deze week al hun goedkeuring. Het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek eveneens, zij het dat het oproept tot de nodige voorzichtigheid.

De vaccinatie van 12- tot 18-jarigen is in ons land behoorlijk succesvol. In heel België is 76 procent van die groep ingeënt, in Vlaanderen is dat zelfs 86 procent. Toch leeft er bij heel wat ouders weerstand tegen de vaccinatie van jongere kinderen. Uit de Grote Gezondheidsstudie van de Universiteit Antwerpen blijkt dat 43 procent van de ouders hun kind 'zeker of waarschijnlijk wel' zal laten vaccineren, 23 procent 'zeker niet.'

Jongere kinderen worden zelden zwaar ziek door het coronavirus, als ze überhaupt al merken dat ze besmet zijn. Sinds het begin van de pandemie werden in ons land slechts 135 kinderen tussen 5 en 11 jaar door covid in het ziekenhuis opgenomen.

De essentie De Hoge Gezondheidsraad is pro vaccinatie van 5-tot 11-jarigen, de politiek zet normaal maandag het licht op groen.

De maatregel moet kinderen met onderliggende aandoeningen beschermen en de scholen helpen open te houden.

Studies wijzen uit dat de vaccinatie veilig is.

Bij kinderen met onderliggende aandoeningen zijn de risico’s groter. Ze lopen twaalf keer meer risico om in het ziekenhuis te belanden met de ziekte, 19 keer meer kans om op de afdeling intensieve zorg te belanden. ‘Hen inenten is de logica zelve, maar wegens hun aandoening slaat het vaccin vaak minder goed aan. Om hen te beschermen is het ook zinvol een beschermende cocon te bouwen door leeftijdgenootjes te vaccineren’, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen).

Scholen openhouden

Een tweede argument pro vaccinatie is dat het kan helpen om de scholen open te houden. Doordat de meeste mensen boven de twaalf jaar gevaccineerd zijn, verspreidt het virus zich het meest in de jongere leeftijdsgroepen. Dat leidt tot vervelende quarantaines en schoolsluitingen. ‘Als we die kunnen vermijden, is dat in het voordeel van de kinderen’, zegt Van Damme. In het middelbaar onderwijs is de vaccinatie van 12- tot 18-jarigen zeer succesvol geweest, want er is minder viruscirculatie.

Ik hoopte dat we er zouden raken door de volwassenen in te enten. Maar we zien te veel doorbraakinfecties en nog veel gevaccineerden belanden in het ziekenhuis. Steven Van Gucht Viroloog Sciensano

Uit onderzoek blijkt bovendien dat als 80 procent van de 5- tot 11-jarigen gevaccineerd zou zijn, dat hetzelfde effect zou hebben op de verspreiding van de pandemie als dat meer dan 90 procent van de volwassenen is ingeënt. Zo kan ook een bijkomende dam tegen de aanstormende omikronvariant worden opgetrokken.

Lagere dosis

Viroloog Steven Van Gucht, verbonden aan het wetenschappelijke instituut Sciensano, was aanvankelijk een koele minnaar van het prikken van kinderen. ‘Ik hoopte dat we er zouden raken door de volwassenen in te enten. Maar we zien te veel doorbraakinfecties (mensen die na vaccinaties toch besmet raken, red.) en nog veel gevaccineerden belanden in het ziekenhuis. Zeker in Vlaanderen ligt de vaccinatiegraad bij volwassenen al bijzonder hoog, dus moet je de winst elders gaan halen.’

Voorlopig worden kinderen alleen ingespoten met een aangepaste en lagere dosis van BioNTech-Pfizer. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat die prik veilig is. Eventuele bijwerkingen zijn dezelfde als in andere leeftijdsgroepen. Het gaat over pijn op de plaats van injectie, vermoeidheid, hoofd- en spierpijn. Die effecten zijn doorgaans mild en verdwijnen enkele dagen na de prik.

‘Wereldwijd zijn intussen meer dan 8 miljard vaccins toegediend, wat ongezien is. Nergens zijn er grote problemen opgedoken. Het kindervaccin van BioNTech-Pfizer is in de juiste leeftijdsgroep getest en in de Verenigde Staten, Israël en een paar Europese landen werd het al bij meer dan 5 miljoen kinderen gezet. Onze Amerikaanse collega's melden geen ernstige problemen’, zegt Van Damme.

Zeldzame bijwerkingen

De Hoge Gezondheidsraad wijst erop dat er nog weinig grote studies beschikbaar zijn over zeldzame bijwerkingen, maar Van Damme wijst erop dat een aantal landen ons voorgaan en we daarvan kunnen leren. Bijvoorbeeld myocarditis, een zeldzame hartafwijking die zich bij een op de 15.000 gevaccineerde jongvolwassenen manifesteerde, lijkt zich bij jongere kinderen niet voor te doen. ‘In de VS hebben al meer dan 1 miljoen kinderen een tweede dosis gekregen zonder dat er één geval van myocarditis werd gerapporteerd.'

De uiteindelijke beslissing ligt natuurlijk bij de ouders en ik begrijp de voorzichtigheid. Pierre Van Damme Vaccinoloog UAntwerpen

Over de effecten op de lange termijn zijn er logischerwijs nog geen data, maar tot nog toe zijn er geen vaccins waarbij problemen plots maanden of jaren na de injectie opduiken. Dat komt doordat vaccins, anders dan medicijnen, de immuniteit trainen.