Vaccinleveringen Pfizer-BioNTech vallen even terug

De farmareus Pfizer wil de vaccinproductie fors opdrijven, maar moet daardoor tijdelijk wat minder vaccins van de band laten rollen. Welke impact dat heeft op de leveringen aan ons land is onduidelijk.

'Reculer pour mieux sauter', zeg maar. Pfizer bevestigt dat het de productiecapaciteit van het Pfizer-BioNTech-vaccin wil opschalen en dat er daardoor 'een tijdelijke invloed zal zijn op de zendingen vanaf januari tot begin februari'. Vanaf eind februari zal het aantal beschikbare dosissen echter aanzienlijk verhogen, benadrukt het bedrijf. Pfizer schaalt de doelstelling voor 2021 op van 1,3 naar 2 miljard dosissen. Eerder had ook partner BioNTech dat cijfer al genoemd.

Sanofi overweegt productie vaccins Pfizer-BioNTech en Janssen Het Franse farmabedrijf Sanofi bestudeert samen met de Franse regering de mogelijkheid om zijn productielijnen in te zetten voor de fabricatie van de coronavaccins van zijn concurrenten Pfizer en Janssen Pharmaceutica. 'We zijn het samen aan het bekijken, en Sanofi bekijkt met enerzijds Pfizer-BioNTech en anderzijds Janssen of dat mogelijk is', zei de Franse minister Agnès Pannier-Runacher vrijdag. Sanofi bevestigt het nieuws, maar beklemtoont dat het 'in dit stadium om een nog heel preliminaire reflectie' gaat. In eerste instantie rijst de vraag naar de technische haalbaarheid. Daarnaast moet blijken hoelang het duurt voor Sanofi om die fabricatie te ontwikkelen. Sanofi werkt zelf ook aan twee coronavaccins, maar kan die op zijn vroegst eind dit jaar op de markt brengen.

Het Noorse gezondheidsinstituut vernam vrijdag dat Pfizer de leveringen van zijn coronavaccin met BioNTech vanaf volgende week tijdelijk op een lager pitje zet, omdat het farmabedrijf zijn productiecapaciteit wil opschalen. De tijdelijke vertraging heeft volgens het gezondheidsinstituut gevolgen voor Noorwegen, dat volgende week 8.000 dosissen minder zou ontvangen dan gepland, en voor de EU-landen.

De tijdelijke terugval is volgens Pfizer onvermijdelijk. 'Zoals gewoonlijk bij productiviteitsverhogingen en -verbeteringen voor een hogere capaciteit moeten we wijzigingen aanbrengen in onze processen en aan onze productiefaciliteiten, wat extra regelgevende goedkeuringen vraagt', argumenteert het bedrijf. 'In de nabije toekomst kunnen er dus wijzigingen zijn in de bestellingen en de verzendschema's vanuit Puurs.'

De bedoeling is wel om dit jaar uiteindelijk een pak meer dosissen te leveren dan de 1,3 miljard die gepland waren, benadrukt Pfizer. De nieuwe doelstelling is 2 miljard geleverde dosissen in 2021. Dat betekent een 'aanzienlijke verhoging van de beschikbare dosissen' vanaf eind februari en in maart.