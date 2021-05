Vakbonden dreigen met acties in loonoverleg

De vakbonden ACV en ABVV verhogen de druk op het regeringsoverleg over de lonen. Als de lonen dit en volgend jaar met slechts 0,4 procent stijgen, dreigen acties, waarschuwen ze in een open brief aan de regering.

'Een loonsverhoging van slechts 0,4 procent zal op blijvend verzet van de vakbonden stuiten', klinkt het. 'Het getuigt van minachting voor de werknemers die de bedrijven tijdens de gezondheidscrisis draaiende hebben gehouden, zeker met de ongebreidelde uitkering van dividenden in het achterhoofd.'

Om wat voor acties het gaat, en wanneer die zouden plaatsvinden, is nog niet duidelijk. 'De bal ligt in het kamp van de regering en de werkgevers. We verwachten nu een positief signaal', zegt Patrick Vandenberghe (ACV), een van de ondertekenaars van de brief.