Vakbonden kritisch over coronamaatregelen

De regering trof het afgelopen weekend enkele nieuwe coronamaatregelen , waaronder het bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheid. Dat vinden de bonden een goede zaak. De regering gaat volgens hen eindelijk in op hun vraag om voor de getroffen volledig werklozen de daling van de werkloosheidsuitkeringen en de looptijd van de inschakelingsuitkeringen drie maanden te bevriezen. 'Nu werk zoeken is uiterst moeilijk', zeggen het ACV, de ACLVB en het ABVV.

Wat ze de eenzijdige flexibilisering noemen, is de bonden wel een doorn in het oog. Daardoor worden volgens hen belangrijke sociale spelregels opzijgezet en vragen ze een grondige bijsturing. De vakorganisaties nemen er ook aanstoot aan dat werknemers in de essentiële sectoren volgens hen aangezet worden om nog meer overuren te presteren, tot 220 uur boven op wat nu al kan. Dat zou gebeuren zonder recht op inhaalrust, zonder overwerktoeslag en zonder respect voor de Europese grens van 48 uur gemiddeld per week.