Vakbonden leggen Brusselse metro grotendeels plat

In Brussel is een manifestatie gepland vanaf 10 uur op het Albertinaplein, net als een omsluiting van het parlement door een menselijke ketting. Een vakbondsdelegatie zal premier Charles Michel en Kamervoorzitter Siegfried Bracke ontmoeten. De bonden verwachten meer dan 10.000 manifestanten in Brussel.

In Antwerpen start een manifestatie om 10.30 uur aan de Leopold De Waelplaats, in Leuven om 10.00 uur aan het Martelarenplein, in Hasselt om 10.30 uur aan het station, in Gent om 11.00 uur aan de Federale Pensioendienst in de Koningin Fabiolalaan en in Kortrijk om 11.00 uur aan de Federale Pensioendienst in de Keer der Vlamingenstraat.