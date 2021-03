Vakbonden plannen acties en bedrijfsstakingen op 29 maart

De vakbonden overwegen op maandag 29 maart acties en stakingen in de bedrijven te organiseren omdat het overleg over hogere lonen is mislukt. De liberale vakbond ACLVB twijfelt nog over haar deelname.

De kopstukken van de sociale partners, verenigd in de Groep van Tien, onderhandelen al sinds januari over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector. De struikelsteen is met welk percentage de lonen dit en volgend jaar maximaal mogen stijgen boven op de index.

Een rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) legt de grens op 0,4 procent. De bonden spreken over een 'aalmoes', terwijl de werkgevers schermen met de concurrentiekracht in wat ze een van de grootste economische crisissen ooit noemen.

De vakbonden eisen dat de loonwet gewijzigd wordt zodat werknemers in sectoren die niet leden onder de coronacrisis meer opslag kunnen krijgen.

Het overleg tussen de vakbonden en de werkgevers over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende twee jaar is definitief mislukt. Op 14 maart loopt een deadline af, maar tussen nu en maandag staat geen overleg meer gepland.

Indicatieve loonnorm

De vakbonden eisen vooral dat de loonnorm indicatief wordt. Dat betekent dat sectoren die weinig hinder ondervonden van de coronacrisis - denk aan de farmasector of de supermarkten - meer mogen geven dan 0,4 procent. Ze eisen dat de huidige loonwet daarvoor wordt gewijzigd.

In het regeerakkoord spraken de federale meerderheidspartijen af dat de loonwet, de zogenaamde wet van 1996, behouden blijft. Wel wil de regering ruimte bieden voor creatieve oplossingen via omzendbrieven, maar dat volstaat niet voor de vakbonden.