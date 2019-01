Vakbonden verlaten loonoverleg en kondigen staking aan

De lonen mogen in 2019 en 2020 met maximaal 0,8 procent stijgen bovenop de automatische loonindex, bleek vorige week uit een rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) . Voor de vakbonden is dat onaanvaardbaar en daarom zetten zij het loonoverleg met de werkgeversorganisaties op.

Nieuwe loonwet

'De voorbije jaren waren er niets dan hoeraberichten over de economie , over grote jobcreatie, over een tekort aan arbeidskrachten. Tegelijk zijn de werkgeversbijdragen verminderd, mogen de werkgevers de indexsprong (jaarlijks) in eigen zak houden en is de vennootschapsbelasting verlaagd voor alle ondernemingen', zeggen het ACV, het ABVV en de ACLVB in een gezamelijk persbericht.