Vakbonden verloren 88.000 leden in twee jaar

Sinds 2010 viel het aantal aangesloten leden met 41.000 terug. Dergelijke dalingen hebben in het verleden nog maar twee keer plaatsgevonden: tussen 1982 en 1988 en in de jaren 1920 en 1930.

Bij het ACV is de daling het grootst. Tussen 2010 en 2016 verloor de christelijke vakbond 93.000 leden, van wie liefst 60.000 in Vlaanderen. De christelijke vakbond telde in 2016 76.000 leden minder dan in 2014, het jaar waarin de regering-Michel aantrad.