Vakbonden weigeren te onderhandelen over loonnorm van 0,4 procent

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) berekende dat de lonen de komende twee jaar met maximaal 0,4 procent boven op de index kunnen stijgen. De Groep van Tien, waarin de kopstukken van de vakbonden en de werkgeversorganisaties zetelen, onderhandelen om de twee jaar over een loonakkoord voor hogere lonen in de privésector.

'De maximaal beschikbaar marge van amper 0,4 procent is voor ons onaanvaardbaar', laten de vakbonden weten in een persbericht. 'Binnen dit carcan is het onmogelijk om te onderhandelen over goede lonen.'