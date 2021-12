Vakbondslui fiscus zelf vervolgd voor oplichting

Het Antwerpse gerecht heeft een oplichting ontdekt door een vakbond van de fiscus. Er zou zijn geknoeid met de ledenaantallen van de vakbond, waardoor volgens het openbaar ministerie miljoenen euro's onterecht zijn uitgekeerd.

De voorbije jaren liet NUOD Financiën, dat deel uitmaakt van de onafhankelijke vakbond Nationale Unie van Openbare Diensten (NUOD), meermaals van zich horen als er onvrede was bij de federale overheidsdienst Financiën. Bij het begin van de zomervakantie ijverde NUOD Financiën nog voor betere werkomstandigheden bij de douane met stiptheidsacties op de luchthaven van Charleroi, nadat eerder dit jaar ook al actiegevoerd werd in de Antwerpse haven, aan de grenzen met Luxemburg en Nederland en op Brussels Airport. Tot grote ergernis van reizigers en vrachtwagenchauffeurs die daardoor in de file stonden. De voorbije jaren haalde de vakbond ook de pers met aanklachten over de malaise bij de fiscus en de slabakkende strijd tegen de fiscale fraude.

De essentie Eind 2015 stapte een klokkenluidster naar de anticorruptiedienst van de politie dat de vakbond NUOD Financiën had geknoeid met zijn ledenaantallen.

Er was een constructie opgezet om te doen alsof lidgelden waren betaald door ambtenaren die soms niet eens lid waren van de vakbond.

De rechtbank van eerste aanleg heeft eerder dit jaar al vijf vakbondslui en een vzw schuldig verklaard. Drie vakbondslui kregen 15 maanden cel met uitstel.

De veroordeelde vakbondslui hebben beroep aangetekend, maar deze week wordt nog een burgerlijke vordering van de staat behandeld door de rechtbank.

Maar bij NUOD Financiën zelf hebben zich mogelijk strafbare feiten afgespeeld. Het openbaar ministerie van Antwerpen vervolgt verschillende vakbondsleden en een achterliggende vzw, Modus Vivendi, die gevestigd is in Brussel.

De bal ging aan het rollen toen een insider van NUOD Financiën in december 2015 een klacht indiende bij de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie van de federale politie. De vrouw zei dat de vakbond zijn ledenaantallen in 2013 kunstmatig had opgekrikt om erkend te worden als 'representatieve vakorganisatie'. Dat zou zijn gebeurd met valse externe bankoverschrijvingen via verschillende postkantoren. Om te doen alsof meer lidgeld binnenkwam van personeelsleden van Financiën. Zowel vakbondstoplui van de Nederlandstalige als de Franstalige vleugel waren volgens de klokkenluidster betrokken daarbij. Dankzij de opgeklopte ledenlijst kreeg de vakbond in 2013 zijn erkenning in het sectorcomité van Financiën voor de volgende zes jaar.

Het gerecht onderzocht de bankrekeningen van de vakbond bij KBC en Bpost. De speurders ontdekten dat er via transitrekeningen bij Bpost zowel aan Nederlandstalige als Franstalige zijde honderden overschrijvingen waren gebeurd voor de lidgelden in 2013. Die waren cash gestort door de vakbondsmedewerkers zelf. Ze deden soms op hetzelfde moment in hetzelfde postkantoor meerdere stortingen van het jaarlijkse lidgeld van 153 euro. Het cashgeld waarmee dat gebeurde, was eerst afgehaald van de rekeningen van de vakbond.

De speurders legden bloot dat personeelsleden die zogezegd het lidgeld hadden gestort ofwel geen lid waren van NUOD Financiën ofwel lid waren, maar het geld niet betaalden. Op die manier haalde de vakbond het minimumaantal van 2.835 leden om naast de drie wettelijk erkende vakorganisaties ACOD, FCSOD en VSOA ook erkend te raken als een representatieve vakorganisatie. Aan die erkenning zijn voordelen verbonden. In werkelijkheid zouden er maar 1.940 echte leden zijn geweest of 895 minder dan vereist.

Op 25 maart van dit jaar heeft de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg een vonnis geveld over de strafzaak. Dat raakte nog niet eerder bekend. Ook de vrouw die de zaak aan het licht bracht, zat tussen de acht personen die samen met de vzw vervolgd werden. Ze was al in 2014 van het fraudesysteem op de hoogte, maar trok pas eind 2015 aan de alarmbel.

Subsidiefraude

In eerste aanleg oordeelde de rechtbank dat het opsmukken van de ledenlijst gepaard ging met een strafbare daad van schriftvervalsing. Er was volgens de rechtbank ook sprake van oplichting omdat onterecht wedden zijn uitbetaald voor vaste vakbondsafgevaardigden en dienstvrijstellingen zijn toegekend aan personeelsleden, ten nadele van de overheidsdienst Financiën, die de wedden en het personeel niet kon gebruiken voor de eigen werking. Het openbaar ministerie meende dat zo bijna 1,5 miljoen euro loon zou zijn uitbetaald aan de vaste vakbondsvertegenwoordigers en nog eens meer dan 3 miljoen euro loon door de syndicale vrijstellingen die de leden kregen. Maar de rechtbank kon daar niet de miljoenenbedragen op kleven die het openbaar ministerie berekende. Er is volgens de rechtbank wel nog voor 440.000 euro aan subsidiefraude gepleegd in 2016, 2017 en 2018.

15 maanden Drie vakbondslui kregen een celstraf van 15 maanden met uitstel. Ze gingen in beroep.

Vijf van acht vervolgde vakbondsleden zijn in eerste aanleg veroordeeld samen met de vzw. Drie personen zijn vrijgesproken. Voor de klokkenluidster en een andere beklaagde heeft de rechtbank de veroordeling opgeschort, maar de drie andere vakbondslui kregen 15 maanden celstraf met uitstel.