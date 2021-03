Van Avermaet heeft ontslagclausule van 500.000 euro

Gewezen postbaas Jean-Paul Van Avermaet heeft een ontslagclausule van 500.000 euro in zijn contract. De vraag of hij daar recht op heeft, mondt mogelijk uit in een rechtszaak.

Ruim een week nadat Van Avermaet onder druk van de federale regering aan de deur werd gezet bij Bpost, kwam minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) toelichting geven in de bevoegde Kamercommissie. De Sutter herhaalde dat de gewezen CEO het vertrouwen van de regering en de raad van bestuur was kwijtgeraakt, onder meer door een gebrek aan transparantie rond het onderzoek naar mogelijke concurrentieafspraken bij zijn vorige werkgever, het beveiligingsbedrijf G4S.

Dit is een juridisch verhaal. Het is best mogelijk dat dat uiteindelijk door een rechtbank wordt beslecht.

Een van de vragen is nu of Van Avermaet recht heeft op een ontslagvergoeding en hoe groot die zal zijn. Volgens het jaarverslag van 2019 heeft de CEO 'recht op een vertrekpremie van 500.000 euro ingeval Bpost zijn mandaat voortijdig verbreekt omwille van een andere reden dan een ernstige contractbreuk'. De interpretatie daarvan is voer voor een juridische discussie tussen Bpost en Van Avermaet, gaf De Sutter mee. 'Dit is een juridisch verhaal. Het is best mogelijk dat dat uiteindelijk door een rechtbank wordt beslecht', aldus de minister.