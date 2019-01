Van Langenhove eerder al in verdenking gesteld

Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove, die als onafhankelijk kandidaat de Kamerlijst van het Vlaams Belang in Vlaams-Brabant zal trekken, is wel degelijk in verdenking gesteld in het gerechtelijk onderzoek dat tegen hem loopt. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.

Het parket Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van een Pano-reportage vorig jaar. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische, antisemitische en geweldverheerlijkende berichten gedeeld werden en maakte van Van Langenhove een bekend figuur. De onderzoeksrechter nam de leiding van het onderzoek en liet huiszoekingen uitvoeren bij verschillende leden van Schild & Vrienden. Ook bij Dries Van Langenhove werd een huiszoeking verricht en werd computermateriaal meegenomen.

Al bij de huiszoekingen kreeg Van Langenhove het statuut van 'in verdenking gesteld'.

Woensdagavond ontkende Van Langenhove in een interview met het tv-programma TerZake dat hij in verdenking is gesteld in dat onderzoek. Maar al bij de huiszoekingen kreeg Van Langenhove het statuut van 'in verdenking gesteld', is te horen. Wat het verdere onderzoek al dan niet aan bewijzen tegen hem heeft opgeleverd, wil het gerecht niet kwijt.

Nog niet verhoord

In het gerechtelijk onderzoek is Van Langenhove nog altijd niet verhoord. Het onderzoek is wel volop aan de gang, liet de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen weten aan het persagentschap Belga. Dat Van Langenhove nog niet ondervraagd werd, betekent niet dat hem niets zal ten laste gelegd worden.

Van Langenhove heeft wel al het computermateriaal dat bij hem in beslag was genomen, teruggekregen. De verdediging van Van Langenhove ziet in de teruggave van het computermateriaal een argument dat het onderzoek weinig opleverde, maar de onderzoeksrechter wil eerst alles onderzoeken en dan pas de betrokkenen verhoren. Dat gebeurde onder meer ook in het gerechtelijk onderzoek naar de Optima Bank, waarbij ex-topman Jeroen Piqueur pas anderhalf jaar na de start van het onderzoek verhoord werd door de onderzoeksrechter.

Nog tuchtonderzoek