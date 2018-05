Van Overtveldt trots op 'Belgische' Hema-overnemer

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is tevreden dat het investeringsfonds Core Equity, dat vanuit België opereert, Hema voor zo'n miljard euro overneemt. 'Het pas in onze strategie om Brussel uit te bouwen als financieel centrum', klinkt het.

Hema-overnemer Core Equity Holdings is geen Belgisch investeringsfonds, maar een buitenlands private-equityfonds dat in Brussel gevestigd is. Het fonds zit op hetzelfde adres, de Blue Tower op de Louizalaan, als de consulting- en private-equitygroep Bain. De helft van het team van Core Equity Holdings bestaat ook uit ex-medewerkers van Bain.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt is tevreden. 'Het is deel van onze strategie om België en Brussel uit te bouwen als financieel centrum voor private-equityfondsen die de Europese markt bekijken', zegt de woordvoerder.

'Daarom ook de recente aanpassingen aan het statuut voor de private privak, dat een ideaal vehikel is voor private-equity-investeringen. We mikken ook op het versterken van de bestaande durfkapitaalfondsen met Belgische invalshoek via ons initiatief van het Growth Fund of Funds (FoF)'.

Van Overtveldt wil zo'n 'supergroeifonds' - een fonds dat op zijn beurt in mee groeifondsen investeert - stimuleren omdat hij overtuigd is van het belang van private-equity in België. Private equity kan een belangrijke rol spelen in de uitbouw van groeibedrijven. Zeg maar bedrijven ondersteunen tot ze voldoende schaalgrootte hebben. Nu worden beloftevolle bedrijven vaak aan buitenlandse bedrijven verkocht omdat ze onvoldoende kapitaal vinden om door te groeien.