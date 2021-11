Van Peteghem doet topclubs inleveren, liberalen zeggen nee

Over het fiscale luik van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) waren de punten en komma's nog niet bekend. Vandaag moeten sportclubs slechts 20 procent van de bedrijfsvoorheffing doorstorten aan de fiscus. Van de belastingkorting mochten de clubs drie vierde vrij besteden. Slechts een vierde moest naar de jeugdopleiding gaan. In de praktijk werd het door de profvoetbalclubs vaak gebruikt om de lonen van jongere toppers in de A-kern te betalen.

Die regeling verdwijnt vanaf volgend jaar, staat in het ontwerp van programmawet waar De Morgen over bericht. In de plaats komen er striktere regels in lijn met de Europese regels rond staatssteun, waarbij ook een plafond wordt ingebouwd. Het wetsontwerp bepaalt dat sportclubs nog maximaal 4 miljoen euro fiscale korting genieten. Maximaal 2 miljoen mogen ze besteden aan jeugdopleiding en nog eens 2 miljoen aan infrastructuur.

Bouchez en Lachaert zeggen nee

Maar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die zich de jongste maanden opwierp als de superlobbyist van de topclubs, betwist dat de zaak in kannen en kruiken is. 'Na een eerste lezing in het kernkabinet is afgesproken dat dit nog moest onderhandeld worden. Er is hierover geen politiek akkoord en dus zal het er ook niet komen.' Open VLD onderschrijft de lezing van Bouchez. In de begrotingsbesprekingen werd afgesproken dat de hervorming van het fiscale regime maximaal 10 miljoen euro mocht opleveren. Als de berekeningen van De Morgen kloppen, gaat de nieuwe regeling van Van Peteghem daar 27 miljoen euro over. 'We gaan geen regeling goedkeuren die meer dan 10 miljoen oplevert', zegt voorzitter Egbert Lachaert aan De Tijd.