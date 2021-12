Van Peteghem sleutelt aan aangiftetermijnen

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) bereidt een herziening van de aangiftetermijnen voor de personen- en vennootschapsbelasting voor. Hij organiseert daarover een publieksbevraging.

Belastingplichtigen die zelf hun aangifte invullen, moeten de klus jaarlijks halverwege de zomer klaren. Wie via een mandataris werkt - een accountant of een belastingadviseur - krijgt tot eind oktober de tijd. Vooral sinds het uitbreken van de coronacrisis slagen de professionals, die een vijfde van de aangiften indienen, er moeilijker in de deadlines te halen.

De impact van de pandemie en de watersnood afgelopen zomer bezorgde hen een massa extra werk. De rush in aangiften van personen- en vennootschapsbelastingen kort voor de deadline leidde herhaaldelijk tot storingen bij de digitale applicaties van de FOD Financiën, Tax-on-web en Biztax. Dit najaar stond Van Peteghem de accountants daarom bijna drie weken uitstel toe, met de duidelijke boodschap dat het de laatste keer was. Om de aangifte vlotter te laten verlopen kondigde hij een hervorming aan in samenspraak met het beroepsinstituut van accountants en belastingadviseurs (ITAA).

Er wordt gepeild naar de interesse in een spreiding van de aangiftetermijnen op basis van alfabetische volgorde, type belastingplichtige, moeilijkheidsgraad of vroegere of latere terugbetaling.

Dat leidt nu tot een publieksbevraging op de website van de FOD Financiën. Van Peteghem wil zo veel mogelijk geïnteresseerden consulteren ‘vanwege de gevoeligheden in het debat’. ‘We vragen van particulieren, ondernemingen en mandatarissen de belastingaangiften tijdig in te dienen. Het is logisch dat we op zoek gaan naar een systeem dat het voor iedereen zo eenvoudig mogelijk maakt. De publieke bevraging is een belangrijke stap naar een systeem op maat van de gebruikers’, zegt de minister.

In welke richting de hervorming gaat, maakt Van Peteghem nog niet bekend. Maar uit de vraagstelling valt een en ander af te leiden. Er wordt gepeild naar de interesse om de aangiftetermijnen van de personenbelasting meer te spreiden in de tijd. Dat zou kunnen op basis van alfabetische volgorde, type belastingplichtige, moeilijkheidsgraad van de aangifte of via een aanmoedigingsmechanisme voor een vroegere of latere terugbetaling. Dat laatste gebeurt sinds kort al voor de vennootschapsbelasting.

Voorts wil de fiscus van de accountants weten of het nuttig is de belastingplichtigen voor de indieningstermijnen een deadline op te leggen om de onderliggende documenten aan te leveren. Andere opties zijn de creatie van een lijst van gevallen waarbij de fiscus een individueel uitstel kan geven, een betere planning van het onderhoud aan de digitale applicaties van de overheid en een aanpassing van de limietdatums voor boekjaren met balansdatum 31 december of 28 februari.

De publieksbevraging is tot 25 januari beschikbaar via financien.belgium.be/nl/form/publieksraadpleging. Het opzet is de nieuwe regels vanaf volgend jaar toe te passen.