Van Peteghem verdubbelt plafond voor exportverzekeringen

De openbare kredietverzekeraar Credendo krijgt dubbel zoveel capaciteit om de risico’s van Belgische exporteurs te dekken. Dat staat in een wetsontwerp dat minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) indient in het parlement.

Om de economische relance na de coronacrisis te doen slagen rekent de federale regering op de Belgische exportsector, die goed is voor 85 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarvoor moeten de risico's voor grote buitenlandse contracten ook verzekerd kunnen worden. Maar bij de openbare kredietverzekeraar Credendo zijn de limieten van de verzekeringscapaciteit voor de rekening van de staat bereikt. Het plafond werd sinds de vastlegging in 1982 niet meer geïndexeerd, waardoor er geen ruimte meer is om voor de relance een extra inspanning te leveren.

Bovendien stellen internationale spelers als DEME vast dat andere openbare kredietverzekeraars, bijvoorbeeld het Nederlandse Atradius, grotere volumes kunnen dekken. Daardoor strijden ze met ongelijke wapens voor belangrijke internationale contracten.

Om de concurrentie aan te gaan met internationale tegenhangers willen we de slagkracht van Credendo verhogen. Vincent Van Peteghem Minister van Financiën

Van Peteghem pakt het probleem in twee stappen aan. In een eerste fase wordt de capaciteit via een eenvoudig koninklijk besluit opgetrokken van 2,2 naar 2,5 miljard euro, wat het wettelijk toegestane maximum is. Vervolgens wil hij dat plafond optrekken naar 4,5 miljard euro, waardoor de verzekeringscapaciteit voor rekening van de staat verdubbelt. Het parlement moet dat wetsontwerp nog goedkeuren.