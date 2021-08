Van Peteghem wijst verloning via stroomfactuur af

Concreet is het de bedoeling dat de werknemer de stroomfactuur inbrengt in een cafetariaplan voor flexibele beloning. In zo'n cafetariaplan kan het budget van bonussen, vakantiegeld, dertiende maand of vakantiedagen ingezet worden voor meer fiscaal gunstige verloningsvormen zoals een bedrijfsfiets, pensioensparen of een telecomabonnement. Luminus heeft over het nieuwe initiatief een productruling afgesloten met de Dienst Voorafgaande Beslissingen van de federale overheid. De betrokken sociale secretariaten gaan ervan uit dat het nieuwe aanbod een succes wordt.