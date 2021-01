Van Peteghem ziet geen concurrentienadeel bij tak23

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) legt de vraag van Assuralia om de effectentaks alsnog te amenderen naast zich neer. Hij ziet geen ongelijk speelveld voor de aanbieders van tak23-producten.

De nieuwe taks op de effectentenrekeningen van meer dan 1 miljoen euro maakte woensdag zijn entree in de Kamercommissie Financiën. De kritiek van de oppositie sloeg zoals verwacht in alle richtingen. PVDA, dat een urenlange interpellatie hield, verweet de socialisten en groenen dat ze zich met een kluitje in het riet lieten sturen door de liberalen en dat de miljardairs netjes ontsnappen aan een taks die vermoedelijk niet zal standhouden voor het Grondwettelijk Hof. N-VA wreef het dan weer vooral de liberalen aan dat ze een zuivere vermogensbelasting invoeren die niet is ingebed in een grote hervorming, waarbij er ook lastenverlagingen zijn. ‘Met opmerkingen die zo ver uit elkaar liggen zal de waarheid zich wel ergens in het midden bevinden’, grijnsde CD&V-Kamerlid Steven Matheï.

Waar links en rechts het wel eens mee waren, is dat de regering haar belofte om alleen de grote vermogens te laten bijdragen loslaat als het over de tak23-verzekeringsproducten gaat. Verzekeraars verzamelen fondsen van kleine beleggers namelijk op hun effectenrekeningen en het zijn die rekeningen die belast worden. Dat wil zeggen dat iemand die maar enkele duizenden euro’s belegde in een tak23-product vermoedelijk ook een goede 0,15 procent belastingen zal betalen, aangezien de verwachting is dat de verzekeraars die zullen doorrekenen. De koepelvereniging Assuralia probeerde Vincent Van Peteghem deze week te doen bijdraaien met een brief waarin ze het concurrentienadeel aanklaagt. Andere fondsen en Luxemburgse tak23-producten ontsnappen aan de taks, waardoor Assuralia klanten vreest te verliezen, maar Van Peteghem gaat daar niet op in.

‘Tak23-beleggers genieten vandaag al van een aanzienlijk gunstigere fiscale regeling dan fondsbeleggers. Zij betalen geen roerende voorheffing en geen beurstaks, alleen eenmalig een verzekeringstaks van 2% bij de instap. De in- en uitstapkosten die verzekeraars aanrekenen zijn dan weer zoveel hoger dan de taks van 0,15 procent dat de voorspelde verschuiving naar het buitenland grondslag mist’, zegt Van Peteghem, die ook nog eens fijntjes opmerkt dat er aan buitenlandse tak23-producten een bijkomende rapporteringsverplichting in de belastingaangifte geldt.