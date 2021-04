Van Quickenborne hekelt onwil Luxemburg in Panama Papers-onderzoek

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) haalt uit naar het Groothertogdom Luxemburg omdat het het Belgische strafonderzoek dwarsboomde naar de Panamaroute die destijds via Dexia in Luxemburg liep.

Zaterdag maakte De Tijd bekend dat het gerechtelijk onderzoek naar de Panamaconstructies die het vroegere Dexia jarenlang vanuit Luxemburg organiseerde voor Belgische klanten op niets is uitgedraaid. In december 2017 werden in Brussel huiszoekingen uitgevoerd in de hoofdkantoren van Belfius en de restbank Dexia. Die waren het gevolg van onthullingen die De Tijd samen met Knack en Le Soir in de lente van 2016 deed op basis van de Panama Papers. Uit de gelekte documenten bleek hoe jarenlang zwart geld en inkomsten van Belgen op rekeningen bij Dexia Banque Internationale à Luxembourg (BIL) verborgen waren gehouden voor de fiscus en het gerecht. Dat gebeurde door ze op naam te zetten van schermvennootschappen in Panama en op de Britse Maagdeneilanden.

'Het komt erop neer dat Luxemburg elke samenwerking in de bestrijding van de fiscale fraude en het witwassen ervan onmogelijk maakt.' Vincent Van Quickenborne Minister van Justitie

De Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise vroeg Luxemburg om ook een huiszoeking te mogen uitvoeren bij het Luxemburgse kantoor Experta, dat destijds de schermvennootschappen aanleverde. Maar het Groothertogdom weigerde, waardoor Claise de handdoek in de ring moest gooien en het dossier teruggaf aan het Brussels parket.

'Luxemburg heeft zich altijd restrictief opgesteld ten aanzien van verzoeken om internationale samenwerking op het vlak van belastingfraude en witwassen uit fiscale fraude. Dat is een feit waar we niet naast kunnen kijken', antwoordde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) woensdag in de Kamer op vragen van de N-VA en de PVDA-PTB. 'Ook in dit geval van de Panama Papers riepen de Luxemburgse autoriteiten die restrictieve invulling in toen de Belgische onderzoeksrechter een rechtshulpverzoek lanceerde.'

'Volgens de Luxemburgse autoriteiten was het verzoek onvolledig omdat het te weinig bewijsstukken aanbracht dat de geviseerde Belgische economische begunstigden elk individueel strafbare feiten zouden hebben gepleegd volgens de Luxemburgse wet.'

Vicieuze cirkel

'Het Belgische verzoek op die manier afwegen komt er in de praktijk op neer dat het elke samenwerking in de bestrijding van de fiscale fraude en het witwassen ervan onmogelijk maakt. Want het doel van het Belgische verzoek is nu eenmaal om bewijsmateriaal te vinden tegen de Belgische onderdanen. Als dat bewijsmateriaal al in België was verzameld, was er geen enkele noodzaak meer voor zo'n rechtshulpverzoek. Het is een soort vicieuze cirkel omdat men ons de bewijzen vraagt die we net zoeken met zo'n verzoek.'