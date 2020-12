Van Quickenborne wil gebruik drones regelen in een coronakaderwet

Minister Van Quickenborne wil dat er duidelijke regels komen voor het inzetten van drones bij de controle van de naleving van de coronamaatregelen. De procureurs-genraal vergaderen daar maandag over. Volgens de minister van Justitie kan er best ook een kaderwet komen met duidelijke wettelijke principes voor coronacontroles.

Het College van procureurs-generaal komt maandagmiddag bijeen om een aantal principes van de rechtsstaat te verduidelijken bij de handhaving van de coronamaatregelen. Dat kondigde minister van Justitie Vicent Van Quickenborne zondag aan in De Zevende Dag. 'Het is tijd om de puntjes op de 'i' te zetten en bepaalde burgemeesters en provinciegouverneurs duidelijk te maken: dit is de grens', aldus nog de Open Vld-minister.