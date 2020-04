Van bazooka tot betalingsuitstel

Wie tijdelijk werkloos is, kan als seizoensarbeider in de landbouw aan de slag met behoud van 75 procent van zijn uitkering.

Nieuwe federale maatregelen om te werken in de kritieke sectoren vervolledigen een intussen gigantisch wapenarsenaal tegen corona. Voor wie door de bomen het bos niet meer ziet, geven we een overzicht van wat de federale, Vlaamse en Brusselse overheden doen voor bedrijven, zelfstandigen en werknemers.

Werknemers | Overbruggingskrediet en goedkopere overuren

- (Federaal) Tijdelijke werkloosheid: de belangrijkste maatregel voor werknemers én werkgevers die genomen is sinds het uitbreken van de coronacrisis. De bestaande RVA-uitkering is verhoogd tot 70 procent van het begrensd gemiddeld loon, met een maximum van 2.754 euro per maand. De verhoging is van toepassing tot 30 juni. Inmiddels zitten 1,26 miljoen Belgen in tijdelijke werkloosheid, goed voor een prijskaartje van 2 miljard euro tegen eind april.

- (Vlaanderen) Energie: de Vlaamse regering scheldt de water-, gas- en elektriciteitsfactuur van iemand die tijdelijk werkloos is voor één maand kwijt. Concreet krijgt hij een premie van 202 euro, wat overeenkomt met het gemiddeld verbruik. Ook wie deeltijds tijdelijk werkloos is, krijgt de premie midden mei uitbetaald.

- (Federaal) Seizoensarbeid: wie tijdelijk werkloos is en een centje wil bijverdienen, kan als seizoensarbeider in de landbouw aan de slag met behoud van 75 procent van zijn uitkering.

Omdat het in veel voedingsbedrijven alle hens aan dek is, wordt het aantal te presteren overuren in kritieke sectoren opgetrokken.

- (Federaal) Uitkering: omdat werklozen tijdens de coronacrisis niet kunnen solliciteren, wordt de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering gedurende drie maanden bevroren.

- (Vlaanderen) Deeltijds werk: de Vlaamse regering kent een maandelijkse aanmoedingspremie voor deeltijds werk toe. Wie tijdens de coronacrisis overschakelt op deeltijds werk, kan tussen 68 tot 172 euro krijgen.

- (Federaal) Thuiswerk: Werkgevers kunnen werknemers die door corona op thuiswerk zijn gezet een bureauvergoeding van 126,94 euro per maand geven. Die wordt voor de gelegenheid vrijgesteld van belastingen en RSZ-bijdragen.

- (Federaal) Hypotheken: wie door de coronacrisis moeite heeft om zijn woonkrediet terug te betalen, kan de maandelijkse aflossingen uitstellen tot 30 september. Die regeling kwam tot stand na een deal tussen de federale regering en de banken. De looptijd van het krediet wordt met zes maanden verlengd.

- (Vlaanderen) Sociale leningen: de Vlaamse regering besloot het federale voorbeeld te volgen voor de sociale leningen. Ook daar dus zes maanden betalingsuitstel.

- (Vlaanderen) Sociale huurwoningen: normaal duurt het drie maanden vooraleer een inkomensverlies zich vertaalt in een lagere huurprijs voor een sociale woning. Wie door corona inkomensverlies lijdt, zal die correctie direct doorgevoerd zien.

- (Federaal) Reizen: wie een pakketreis had geboekt en die moest schrappen, krijgt een reischeque. Wie die niet wenst te gebruiken, kan na een jaar een terugbetaling vragen. De reisorganisator heeft dan nog zes maanden om uit te betalen.

- (Vlaams) Dienstencheques: van de dienstencheques die vervallen in de coronaperiode wordt de geldigheidsduur in Vlaanderen opgetrokken van 12 naar 15 maanden. De Brusselse regering trekt dan weer 30 miljoen uit voor de compensatie van het kuispersoneel.

- (Vlaanderen): Migranten: arbeidskaarten voor economische migranten van buiten de EU zijn doorgaans 90 dagen geldig. Tijdens de coronacrisis worden ze verlengd.

Zelfstandigen | Duizenden euro's aan premies

Schermvullende weergave Winkeliers kunnen een hinderpremie van 4.000 euro aanvragen. ©Valentin Bianchi

- (Federaal) Overbruggingsrecht: zelfstandigen die door de overheid verplicht werden te sluiten of die minstens zeven dagen hun activiteiten moesten onderbreken, kunnen voor maart en april een maandelijks overbruggingsrecht ontvangen. Het gaat om een premie van 1.291 euro voor een zelfstandige zonder gezinslasten en 1.614 euro voor een met gezinslasten. Voor zelfstandigen in bijberoep met een inkomen onder 14.000 euro geldt een half overbruggingsrecht van 645 tot 807 euro. De verwachte kostprijs van deze maatregel voor de federale overheid wordt geraamd op 1,5 miljard euro.

- (Vlaanderen) Hinderpremie: winkeliers die moeten sluiten, kunnen via VLAIO een eenmalige hinderpremie van 4.000 euro aanvragen. Voor elke bijkomende sluitingsdag na 5 april geldt een dagvergoeding van 160 euro. Deze premie is cumuleerbaar met het federale overbruggingsrecht. Brussel nam dezelfde maatregel.

- (Vlaanderen) Compensatiepremie: voor winkels die openblijven en 60 procent omzetschade lijden tussen 15 maart en 30 april voorziet Vlaanderen ook nog in een compensatiepremie van 3.000 euro. Zelfstandigen in bijberoep met een inkomen onder 14.000 euro kunnen 1.500 euro krijgen. In Brussel komt een gelijkaardig systeem. De regionale premies worden federaal niet belast.

- (Vlaanderen) Kinderopvang: onthaalouders en crèches krijgen een vergoeding tussen 17,50 en 27 euro per dag dat een kind afwezig is. Omdat veel ouders thuiswerken, zitten er minder kinderen in de opvang.

- (Federaal) Voorafbetalingen: om ondernemers die hun voorafbetalingen spreiden of uitstellen niet te straffen, worden de tarieven aangepast. Voor zelfstandigen stijgt het voordeel op voorafbetalingen van de personenbelasting in het derde kwartaal van 2 naar 2,25 procent en in het vierde kwartaal van 1,5 naar 1,75 procent.

- (Federaal) RSZ: alle zelfstandigen mogen tot 15 juni een betalingsuitstel van één jaar aanvragen voor de voorlopige sociale bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Bedrijven | Tijdelijke werkloosheid en lagere energiefactuur

Schermvullende weergave Bedrijven en zelfstandigen kunnen hun bank tot 31 oktober uitstel voor hun bedrijfskrediet vragen. ©Kristof Vadino

- (Federaal) Uitstel voor bedrijfskredieten: deel 1 van de bazooka die de federale regering met de bankensector overeenkwam. Bedrijven en zelfstandigen die in de problemen komen door corona, krijgen uitstel voor hun bedrijfskrediet tot 31 oktober. De voorwaarde is wel dat een bedrijf voor de coronaperiode al zijn kredietverplichtingen is nagekomen en alle belastingen en sociale lasten had betaald. Er moet zes maanden geen kapitaal worden afgelost, de intresten blijven wel verschuldigd.

- (Federaal) Overbruggingskredieten: deel 2 van de bazooka. 50 miljard euro aan nieuwe overbruggingskredieten worden gedekt door een garantieregeling die tussen de overheid en de banken wordt uitgewerkt. Het gaat om overbruggingskredieten van maximaal twaalf maanden.

- (Vlaanderen) PMV: omdat sommige kmo’s langer dan twaalf maanden liquiditeitsproblemen verwachten en start-ups en scale-ups vrezen dat ze bij de banken geen gehoor zullen krijgen, komt de Vlaamse regering via haar investeringsmaatschappij PMV met een aanvullende minibazooka. PMV trekt 250 miljoen uit voor leningen aan kmo’s die hun werkloosheidsuitkering op 80 procent houden of er weer naartoe willen brengen.

- (Vlaams) Gigarant: de Vlaamse staatswaarborg Gigarant voor bedrijfskredieten van meer dan 1,5 miljoen euro wordt verdubbeld van 1,5 naar 3 miljard. Voor de land- en tuinbouw is er een aparte waarborgregeling via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Er komt ook een noodfonds voor deze sector.

- (Federaal) Uitstel van belastingen en RSZ: bedrijven krijgen twee maanden uitstel van betaling voor de bedrijfsvoorheffing, de btw, de vennootschapsbelasting en de personenbelasting zonder nalatigheidsintresten. Ondernemingen die verplicht moesten sluiten, kunnen de betaling van hun RSZ-bijdragen uitstellen tot 15 december. En alle bedrijven die nog werken maar moeite hebben om hun werkgeversbijdragen te betalen, kunnen voor de eerste twee kwartalen van 2020 overschakelen op een maandelijks afbetalingsplan. Alles samen doet de federale overheid zo een fiscale verschuiving van liefst 4,5 miljard.

Bedrijven kunnen tijdelijk niet failliet gaan Ongezien: de federale overheid last een moratorium in voor faillissementen. Dat wil zeggen dat ondernemingen die tot 18 maart in goeden doen waren en door corona in moeilijkheden komen, tijdens de crisis beschermd worden tegen bewarend en uitvoerend beslag, faillietverklaring en gerechtelijke ontbinding. Ze krijgen meer respijt om de crisis te doorstaan. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) spreekt van een uitzonderlijke maatregel, die in lijn ligt met wat gebeurt in andere Europese lidstaten. Geens vindt het niet aangewezen dat ondernemingsrechtbanken nu gerechtelijke reorganisatieprocedures opstarten. ‘Dat kost een bedrijf geld en de massale opening van deze procedures zouden een stormloop ontketenen op de ondernemingsrechtbanken.' Geens benadrukt dat het moratorium geen vrijgeleide is voor misbruik. ‘De ondernemingsrechtbank kan, op verzoek van de schuldeiser, altijd de tijdelijk opschorting opheffen.’

- (Vlaanderen) Onroerende voorheffing: de Vlaamse overheid volgt het federale voorbeeld. De onroerende voorheffing van bedrijven wordt pas na september geïnd, in plaats van dit voorjaar. Voor de navordering van registratierechten zijn afbetalingsplannen tot 48 maanden mogelijk. Bedrijven krijgen ook vier maanden uitstel van betaling voor de verkeersbelasting. In totaal gaat het over een fiscale verschuiving van 1 miljard voor Vlaanderen.

- (Federaal) Voorafbetalingen: voor vennootschappen wordt het voordeel voor voorafbetalingen in het derde kwartaal verhoogd van 6 naar 6,75 procent en in het vierde kwartaal van 4,50 naar 5,25 procent. Alleen vennootschappen die geen dividenden uitkeren of kapitaalverminderingen uitvoeren tijdens de periode van 12 maart tot 31 december komen voor deze tijdelijke voordelige regeling in aanmerking.

- (Federaal) Overuren: omdat het in nogal wat voedingsbedrijven alle hens aan dek is, wordt het aantal te presteren overuren in kritieke sectoren opgetrokken. Als een werknemer dat wil, kan hij per jaar 220 overuren presteren. Het Verbond van Belgische Ondernemingen betreurt dat dit beperkt wordt tot de kritieke sectoren.

- (Federaal) Studentenarbeid: bedrijven kunnen alle hulp van jobstudenten gebruiken. Om studenten meer kansen op werk te geven, zal elk uur dat in de tweede helft van dit jaar gepresteerd wordt, niet meetellen voor het bestaande contingent van 475 uur.

- (Federaal) Seizoensarbeid: de quota voor gelegenheidswerkers worden verdubbeld in de landbouw, de tuinbouw en de fruitteelt. Die sectoren zullen ook sneller een beroep kunnen doen op asielzoekers.

- (Federaal) Detachering: korte, opeenvolgende contracten van drie maanden worden mogelijk in kritieke sectoren, net als het uitwisselen van personeelsleden tussen bedrijven. Een doe-het-zelfzaak zal bijvoorbeeld haar werknemers kunnen uitlenen aan een supermarkt die op dezelfde site is gevestigd.

- (Vlaams) Dienstencheques: de Vlaamse regering kent dienstenchequebedrijven tijdelijk een hogere subsidie toe. Die stijgt van 14,63 naar 23 euro per uur. Dat moet bedrijven de kans geven de extra kosten voor beschermingskledij en vervoer te dekken.

- (Brussel) Taxi’s: Het Brussels gewest schrapt de belasting op taxi’s voor 2020. Ook de hotelbelasting wordt verlaagd.