Met de aankoop van 140 hectare natuurgebied in Geel bevestigde Natuurpunt deze week zijn status als grootgrondbezitter van Vlaanderen. Met een gespekte oorlogskas, gerichte rechtszaken en tentakels in de politiek en de administratie is de organisatie van boompjesplanters en vogelspotters uitgegroeid tot een van de machtigste verenigingen van het land.