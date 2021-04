Vanaf nu pas na derde inbreuk op coronamaatregelen naar de rechter

Wie de coronaregels overtreedt, moet voortaan pas na een derde inbreuk voor de rechter verschijnen, in plaats van na de tweede. De reden is de overbelasting bij de rechtbanken.

Wie meermaals de coronamaatregelen overtrad, moest tot nu vanaf de tweede keer voor de rechter komen. Vanaf nu is dat pas vanaf de derde keer, bericht VRT NWS dinsdagochtend. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het College van procureurs-generaal.

Volgens woordvoerster An Schoonjans komt dat door de overbelasting van de rechtbanken. 'We zitten met een flessenhals omdat er te veel zaken zijn. En we willen absoluut vermijden dat vastgestelde inbreuken geen gevolg krijgen.'