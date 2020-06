Vande Lanotte verzamelt zes rechters voor Turkijetribunaal

Johan Vande Lanotte buigt zich in het kantoor van Walter Van Steenbrugge over de mensenrechtensituatie in Turkije.

Johan Vande Lanotte heeft zes internationale juristen verzameld om zich te buigen over de situatie van de mensenrechten in Turkije.

Vande Lanotte gaf maandag tekst en uitleg bij het Turkijetribunaal dat hij eerder al had aangekondigd. Toen de minister van Staat en hoogleraar aan de UGent in oktober aankondigde dat hij, na een lange carrière in de politiek, aan de slag zou gaan bij Van Steenbrugge Advocaten (VSA), gaf hij al aan vooral rond mensenrechten te zullen werken. Het kantoor verdedigde in het verleden al vaker de belangen van Turkse burgers.

'De voorbije jaren kregen we verhalen en bewijzen van Turken, die echter geen verzoekschrift wilden indienen bij een internationale rechtbank', zei Johan Heymans van VSA maandag op een persconferentie. 'We merkten dat er iets systemisch aan de gang was, waarop we ons de vraag stelden wat we daaraan kunnen doen. Zo ontstond het idee van een tribunaal.'

Moreel gezag

Het gaat om een opinietribunaal dat geen juridisch bindende uitspraken kan doen, maar Vande Lanotte hoopt op een 'hoog moreel gezag' van de rechtbank. De rechters buigen zich in september in Genève een week lang over onder meer foltering, rechtsbijstand en de vrijheid van meningsuiting in het land. 'De bedoeling is de mensenrechtensituatie in Turkije weer op de kaart te zetten en hopelijk tot een oplossing te komen', klonk het.

De rechters hebben niets te vrezen, en niets te winnen. Johan Vande Lanotte Mensenrechtenadvocaat

Vande Lanotte laat zich bijstaan door zes internationaal gereputeerde rechters. De voorzitter wordt de Belgische Françoise Tulkens, bijgestaan door rechters uit Albanië, Australië, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zwitserland. 'Het zijn allemaal gereputeerde rechters die bekendstaan om hun onafhankelijkheid', zei Vande Lanotte. 'Ze hebben niets te vrezen, en niets te winnen, maar willen hier graag tijd voor vrijmaken.'

Transparantie

De rechters moeten oordelen op basis van rapporten over de mensenrechtensituatie. Als corona geen stokken in de wielen steekt, komen ze op 25 september met een verdict. De bedoeling is alles transparant te laten gebeuren en de rapporten een maand voor de start online te zetten. Het Turkse regime krijgt de kans weerwerk te bieden.