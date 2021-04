Vandenbroucke: 'We gaan niet pokeren met draagkracht ziekenhuizen'

Zolang de situatie in de ziekenhuizen precair blijft, liggen forse versoepelingen van de coronamaatregelen erg moeilijk. Die boodschap gaf federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zondag.

Nu de tweede week van de paasvakantie aanbreekt, groeit stilaan weer de speculatie over eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen in het voorjaar. Gaan alle kleuters, leerlingen van het lager en secundair onderwijs en studenten vanaf 19 april weer voltijds naar school kunnen? Wanneer gaat winkelen op afspraak weer overboord voor niet-essentiële winkels? Wanneer mogen contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten opnieuw klanten ontvangen? En kan u vanaf 1 mei weer op café of restaurant?

Heel wat van die vragen liggen de komende dagen op de bureaus van beleidsmakers in ons land. Maandag blaast Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) al verzamelen met de vakbonden, de koepels en de virologen om zich over de situatie in de onderwijssector te beraden. Woensdag staat een Overlegcomité gepland.

Op de rem

Zoals de afgelopen maanden wel vaker het geval was in de aanloop naar cruciaal overleg tussen het federale niveau en de deelstaten, zetten alle betrokken partijen en sectoren de afgelopen dagen hun stelling kracht bij.

Reisverbod Tot 19 april geldt in ons land een verbod op niet-essentiële reizen naar het buitenland. Die maatregel stuitte de afgelopen weken op kritiek van de Europese Unie. Daarom beloofde ons land het reisverbod na de paasvakantie op te heffen. 'We gaan er inderdaad vanuit dat die maatregel op 19 april opgeheven wordt', zei federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zondag in VTM Nieuws. Maar dat betekent niet dat iedereen zomaar kan doen en laten wat hij wil. 'Mensen die terugkeren uit risicogebied, moeten zich meteen laten testen. We gaan strikt controleren of iedereen die verplichting nakomt. Gebeurt dat niet, dan wordt de politie verwittigd en volgen sancties', waarschuwde de minister van Vooruit.

Terwijl Belgische brouwers en de horeca hun pleidooi voor een heropening op 1 mei dit weekend nog eens kracht bijzetten, ging coronacommissaris Pedro Facon in een interview met De Tijd op de rem staan. 'We kunnen nu beter niet te snel gaan. Stel de heropening van de horeca uit naar midden mei', zei hij.

Een man die de afgelopen maanden tijdens het Overlegcomité vaak een doorslaggevende rol speelde, is federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). In een gesprek met VTM Nieuws leek hij zondagmiddag aan te geven eerder op de lijn van Facon te zitten.

'We moeten natuurlijk perspectief bieden. Maar tegelijkertijd moeten we verzekeren dat de ziekenhuizen het aankunnen', stak hij van wal. Vandenbroucke wees erop dat tijdens het laatste Overlegcomité weinig andere keus restte dan flink in te grijpen. 'Eind maart waren er op de afdelingen intensieve zorg nog 39 bedden vrij. Die toestand was ronduit gevaarlijk.'

Omdat ziekenhuizen de afgelopen weken ingrepen uitstelden, zijn momenteel 114 bedden vrij op intensieve zorg. De situatie in de ziekenhuizen is volgens de minister nog steeds precair. 'Pas als de ziekenhuizen zich weer in een veiligere zone bevinden, kunnen we gaan versoepelen. We gaan niet pokeren met de draagkracht van ziekenhuizen en het gezondheidspersoneel. We gaan geen risico's nemen met het gezondheidssysteem. Dat is belangrijk voor ieder van ons', zei het kopstuk van Vooruit.

Horeca

Of de horeca op 1 mei al dan niet open kan, liet Vandenbroucke in het midden. 'Ik ga me niet uitspreken over een discussie die we nog moeten voeren. Maar wat we doen, moeten we op een veilige manier kunnen doen. We gaan geen maatregelen nemen die we binnen de kortste keren weer moeten terugdraaien.'

Is het een optie om, zoals Luxemburg, voor een tussenweg te kiezen en cafés en restaurants de mogelijkheid te bieden enkel hun terrassen te openen? 'Er zijn landen die die piste bewandelen. Maar bij hen zijn de besmettingen minder hoog dan bij ons. Dat neemt niet weg dat we lessen kunnen trekken uit hun ervaringen', zei de minister van Volksgezondheid.

We gaan geen risico's nemen met het gezondheidssysteem. Dat is belangrijk voor ieder van ons. Frank Vandenbroucke Federaal minister van Volksgezondheid