Vandenbroucke: 'We moeten ons schrap zetten voor wat komt'

In het programma De Zevende Dag op Eén waarschuwde federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) voor het beeld dat de dominante omikronvariant zomaar een verkoudheid is. 'De eerste boodschap moet zijn om de omikrongolf te vertragen', stelde de minister. 'Een redenering om alles maar te laten waaien, is zeer gevaarlijk. Dan riskeer je een zeer ontwrichtende besmettingsgolf.'